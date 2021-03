El CCCC somriu a les Falles amb dos exposicions dels artistes responsables de les falles municipals de 2021

Connect on Linked in

El centre de cultura contemporània presenta el pròxim 12 de març les exposicions ‘Rondalla del fang’ de Dulk i ‘El somriure de les Falles’ de Ceballos&Sanabria

El Centre del Carme Cultura Contemporània presenta el pròxim 12 de març les exposicions ‘Rondalla del fang’ i ‘El somriure de les Falles’ dels artistes responsables de les falles municipals d’aquest 2021, l’artista urbà Dulk, dissenyador del monument principal i els artistes fallers Ceballos&Sanabria, autors de la falla infantil. Sense pólvora ni carrers guarnits el CCCC invita a veure el got mig ple i, a l’espera d’un moment més propici per a un ambient festiu, el centre d’art s’omplirà de ninots i experiències immersives, amb un somriure cap a les Falles.

Aquests dies els artistes fallers Ceballos&Sanabria fan els últims retocs als seus ninots que esperen la setmana que ve per a ser col·locats, però aquesta vegada no serà en la tradicional ‘plantà’ sinó en una sala d’exposicions.

L’exposició dels artistes fallers Ceballos&Sanabria (José Luis Ceballos, València 1978 i Francisco Sanabria Casado, València 1979), obri les portes a una infinitat de possibilitats per al sector faller, per a reivindicar el treball dels artistes fallers. Es tracta de la primera vegada que uns artistes fallers ofereixen una mostra retrospectiva del seu treball en un centre de cultura contemporània. L’exposició recull temàticament i cronològicament la trajectòria de Ceballos&Sanabria, seleccionats fins a onze vegades per l’Ajuntament de València per a realitzar la falla municipal infantil, enguany 2021 inclusivament.

Per la seua banda, l’artista urbà Dulk, després de més de dos mesos treballant ‘in situ’ al CCCC presenta una experiència immersiva que connecta simbòlicament amb la seua proposta per a la falla municipal 2021.

Sent conscients del delicat moment de sostenibilitat mediambiental que viu el nostre entorn més immediat i amb una fidelitat absoluta al missatge que conté l’obra artística d’Antonio Segura (Dulk), l’exposició ‘Rondalla del fang’ rescata el format típic de conte valencià. Un metarrelat sumit en un ambient immersiu a la sala 2 del CCCC, que converteix l’experiència en un viatge inoblidable a l’Albufera de València de de la visió crítica, compromesa i actual de l’artista.

Les exposicions estan produïdes pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de l’Ajuntament de València.