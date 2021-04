El CDICV deposita en l’Arxiu Valencià del Disseny els seus fons dels interioristes pioners dels anys 70

Print This Post

El Col·legi de Dissenyadors d’Interior de la Comunitat Valenciana (CDICV) nodreix l’inventari de l’Arxiu Valencià del Disseny (AVD), entitat impulsada per la Universitat de València i l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD), amb el seu històric de fons de pioners del disseny d’interiors dels anys 70. Ha sigut realitzat el depòsit en les instal·lacions de l’Arxiu i, pròximament, es durà a terme l’acte de donació.

L’Arxiu Valencià del Disseny compta entre els seus objectius la difusió i accés dels seus fons a través de la seua digitalització i consulta en línia, així com l’estudi i investigació del món del disseny per a consolidar-lo i posar-lo en valor. El fons de l’entitat es constitueix amb la donació de nombrosos dissenyadors i artistes valencians, als quals se sumarà arxius de projectes que van de l’arquitectura efímera, locals comercials, mobiliari o residencials de pioners del disseny interior, com José Arrufat, Pepe Blanquer, Casto Buigues, Manuel Dauffí, Ignacio de Astorza, Ramiro de la Torre, Paco Jorro, José Martínez Medina Montoro, Armando Munuera, Manuel Pinazo, Francisco Sebastián, Rafael Tamarit o Diego Zambrano.

Amb la incorporació d’aquests fons, que se situaran al costat dels de José Martínez Peris i Juan Bautista Sanchís, l’Arxiu Valencià del Disseny consolida la seua secció de Disseny d’Interiors, els materials dels quals van des dels anys 30 fins als 70.

L’Arxiu Valencià del Disseny es va crear en març del 2018 amb la constitució del grup de treball integrat per la Universitat de València, la Generalitat Valenciana i l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD). Codirigit actualment pel professor de la Universitat de València Vicente Pla i el professor de Disseny de l’EASD València Xavier Giner i gestionat a través de la Fundació General de la UV, té la seua seu a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.

El passat mes de desembre es va constituir la Comissió de Seguiment de l’AVD, encarregada de realitzar el seguiment i la valoració del funcionament de la institució. Pepe Cosín, degà del CDICV, forma part de la comissió junt a donants, patrocinadors, institucions públiques i personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit del disseny i la cultura.