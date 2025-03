El CECOPAL de Manises reforça la vigilància a la zona pròxima al riu Túria

Continuen les mesures de prevenció a causa del manteniment de l’emergènciaManises

El Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) de Manises, del qual forma part la Policia Local i Protecció Civil, s’ha reunit de nou aquest matí per a analitzar l’evolució de l’emergència situació 0 pel risc d’inundacions decretada pel Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana, la qual es manté al mateix nivell.

A causa de la previsió meteorològica, l’alerta taronja informada per AEMET i l’avís d’Emergències que manté la Generalitat, el CECOPAL, encapçalat per l’alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha decidit continuar demà, 5 de març, amb les mesures vigents des d’ahir: queda suspesa tota l’activitat lectiva, esportiva i cultural de Manises, així com totes les activitats a l’aire lliure al municipi. A més, romanen tancades totes les instal·lacions municipals, així com els parcs, els jardins amb tancat i el cementeri, com a mesures de prevenció.

La Policia Local de Manises i Protecció Civil han informat dels treballs que estan portant a terme, com ara el reforç de la vigilància en les proximitats del riu Túria, sobretot en la part alta del llit al seu pas pel terme municipal de Manises. L’alcalde està en comunicació constant amb altres alcaldes de municipis de l’interior pels quals transcorre el riu Túria.

Per altra banda, la Policia Local trasllada a l’112 la seua preocupació per un punt conflictiu per al trànsit al tàlveg pròxim a l’N-220 en un enllaç amb l’aeroport. També s’ha reforçat la vigilància al camí d’Aldaia, per la seua proximitat al barranc Salt de l’Aigua.

El CECOPAL de Manises, que es troba en comunicació continuada per a seguir l’evolució de l’alerta des de fa uns dies, quan es va iniciar l’emergència, i del qual també formen part representants de les regidories d’Urbanisme i Medi Ambient, demana a tota la població evitar desplaçaments innecessaris, així com el pas per zones pròximes a barrancs o al riu Túria mateix, zona crítica en situacions com aquesta. Demà al matí es tornarà a reunir per a avaluar la situació.