El CEGA d’Almussafes destaca en els campionats de gimnàstica rítmica celebrats dissabte passat en la localitat

La població va ser la seu de la Fase Provincial de Campionat d’Espanya de Conjunts i la Primera Fase del Trofeu de la Federació



Les xiques del club amfitrió van aconseguir un or, una plata, un bronze i un seté lloc durant una jornada que va clausurar l’edil d’Esports, Pau Bosch



El conjunt Júnior Federació Avançat del CEGA va aconseguir el passat dissabte 19 d’octubre en el Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes la victòria en la Primera Fase del Trofeu Federació de Gimnàstica Rítmica. En la mateixa infraestructura de la localitat, que va reunir 490 gimnastes de 37 clubs i al voltant de 120 tècnics i tècniques, es van dur a terme les proves de la Fase Provincial del Campionat d’Espanya de Gimnàstica Rítmica en la modalitat de Conjunts, en la qual l’equip Júnior va ser segon, les xiques de l’Infantil ‘P’ terceres i les de l’Infantil ‘M’ setenes. El regidor d’Esports, Pau Bosch, va representar a la corporació municipal durant l’acte de clausura, en el qual es van entregar les corresponents medalles.



El Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes va acollir el passat dissabte 19 d’octubre les proves de la Fase Provincial del Campionat d’Espanya de Gimnàstica Rítmica en la modalitat de Conjunts i la Primera Fase del Trofeu de la Federació bàsic i avançat, un esdeveniment esportiu en el qual l’entitat amfitriona, el Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA), va destacar de manera significativa.



En els exercicis de la Fase Provincial del Campionat d’Espanya de Conjunts, l’equip local Júnior, integrat per Verónica Morcillo, Natalia Roig, Carmen Sebastiá, Beatriz Hernández i María Almenar, va aconseguir la segona plaça i, per tant, el subcampionat provincial. Arianna Luz, Marina Cortelles, Marta Palyudyshy, Julia Escribá i Carmen Arenas, de l’equip Infantil ‘P’, també van aconseguir pujar al podi en adjudicar-se el bronze. Finalment, l’equip Infantil ‘M’, amb Natalia Hernández, Lluna López, Elena Cerezuela, Natalia Canosa i Neus Saiz al capdavant, va signar un seté lloc.



En la Primera Fase del Trofeu Federació, el conjunt Júnior Federació Avançat del CEGA, format per Neus Ortells, Clara Torres, Carla Alfaro, Lucia Pérez i Carla Ibáñez, va conquistar l’or. L’associació es mostra molt contenta amb aquests resultats i dóna l’enhorabona tant a les gimnastes com al seu equip tècnic.



El regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch, va entregar les medalles concedides durant la jornada, en la qual van competir 490 gimnastes representant a 37 clubs acompanyats per al voltant de 120 tècnics i tècniques. “Vull felicitar al CEGA per l’esforç organitzatiu demostrat i per tot el treball que realitza durant la temporada per a donar a conéixer aquesta disciplina esportiva”, assenyala l’edil.



El club almussafeny participarà el pròxim dissabte 26 d’octubre en la Fase Autonòmica del Campionat d’Espanya i el diumenge 17 de novembre en la Segona Fase del Trofeu Federació que se celebrarà a Alquerías del Niño Perdido.