El CEIP Balmes de Guadassuar finalitza les obres de rehabilitació

Les obres de rehabilitació s’han portat a terme en el marc del pla Edificant amb una dotació pressupostària de més de 76.000€

Els treballs de rehabilitació del CEIP Balmes de Guadassuar, adjudicats a la constructora Rande AIC SL i dirigits per l’arquitecte José Ignacio Hernández, ja han finalitzat. El projecte, amb un pressupost de més de 76.000€, forma part de les actuacions del Pla Edificant, el programa de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana per a la construcció i reforma de centres educatius.

Les obres de millora s’han portat a terme amb la col·laboració completa de la comunitat educativa del CEIP Balmes encapçalada per l’equip directiu, el què va manifestar les necessitats del centre educatiu. A les instal·lacions del gimnàs s’ha millorat el condicionament acústic, s’ha fet una reparació estructural en els baixos dels pilars i amb conduccions de ventilació en l’interior per evitar les humitats del subsòl. A les pistes esportives s’ha millorat l’evacuació d’aigües pluvials amb la substitució de les canaletes, i tant al pati d’educació infantil com de primària s’ha posat un sol de protecció de cautxú per a la posterior col·locació dels jocs infantils.

S’han realitzat més millores a l’hort escolar, on s’ha realitzat un tancament perimetral i un sistema d’evacuació d’aigües mitjançant un tub de drenatge. Pel que és a les instal·lacions principals, s’han substituït les lluminàries actuals per les de baix consum, en este cas de LED; com també s’ha instal·lat una nova centraleta de megafonia i un sistema anti-intrusió per mitjà de nous detectors de presència.

Salvador Montañana, Alcalde de l’Ajuntament de Guadassuar, comenta que “aquestes obres de millora de les instal·lacions són una aposta per l’educació de qualitat, perquè l’alumnat puga formar-se i desenvolupar-se de manera correcta”, com també agraeix “la col·laboració entre ambdues administracions públiques”.

Teresa Fuertes, Regidora d’Educació, agraeix “la tasca feta pel departament tècnic de l’Ajuntament; com també a Rosa Almela, anterior regidora responsable de l’àrea d’Educació del consistori, pel treball de coordinació junt amb el personal encarregat del Pla Edificant”.