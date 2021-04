El CEIP Barranquet de Godella, guardonat en dos ocasions en el Premi Sambori d’Escola Valenciana

Connect on Linked in

El CEIP Barranquet ha sigut guardonat en dos ocasions en la vint-i-tresena edició Premi Sambori després de la deliberació del jurat. El centre escolar de Godella ha aconseguit el guardó en les categories d’Infantil tant en 4 com en 5 anys gràcies a l’excel·lent treball dels alumnes.

Este premi de literatura en valencià posa de manifest l’esforç de les xiquetes i xiquets, així com la seua excel·lent capacitat malgrat les seues curtes edats. En categoria de 4 anys, la classe de 4 anys del CEIP Barranquet va aconseguir el premi gràcies al treball “Un mar ple de màgia”, mentre que en la categoria immediatament superior, de 5 anys, l’aula del col·legi de Godella va aconseguir la distinció amb “Un extraterrestre entre tarongers”.

Teresa Bueso, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Godella, ha expressat la seua satisfacció després de conéixer el llistat de guanyadors: “Estem molt orgullosos de les nostres alumnes i alumnes per haver aconseguit estos premis. Volem felicitar-los i convidar-los al fet que no perden mai l’amor per la lectura que ara, sent tan xicotets, comencen a desenvolupar”.