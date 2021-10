El CEIP Batallarde l’Alcúdia diu adéu als barracons després d’onze anys

Print This Post

Este matí, s’han llevat les últimes peces que quedaven de les aules prefabricades instal·lades al CEIP Batallar. Amb les obres del Pla Edificant s’ha pogut, per fi, prescindir dels prefabricats i guanyar 150 metres quadrats per al pati.

Es tracta dels únics “barracons” històrics que hi havia a l’Alcúdia, i tot just anaren a parar al col·legi més cèntric del poble i al que menys espai de pati té dels tres Col·legis Públics. Els primers prefabricats que es van posar a Batallar arribaren en 2010, es tractava d’una aula i un mòdul de serveis. En 2012 es va afegir una segona aula i una passarel·la que unia estes tres instal·lacions.

“Per a mi ha sigut un plaer contemplar com la grua alçava els últims vestigis dels barracons – afirma l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom- eren massa anys veient–los ocupar un espai que deu ser per al gaudi de l’alumnat del centre. Amb les millores que s’han pogut fer gràcies al Pla Edificant, ara el centre ha reconquerit el seu espai i s’han ampliat d’una manera digna les instal·lacions”.

Les obres de l’Edificant han afegit a l’edifici 3 aules i uns banys en la zona d’infantil, a més de molt d’espai d’emmagatzematge. Gràcies a elles, s’ha tornat a disposar d’una aula multiús, per a reunions, claustre o consells escolars. A més s’han guanyat 150 metres quadrats de pati per a poder gaudir, jugar a jocs tradicionals com ara el sambori o les xapes.

La gran part del claustre, 21 dels 24 membres, no coneixia el pati de l’escola totalment diàfan, només els tres 3 veterans, entre ells el director de l’escola, que assolí el càrrec el mateix any que posaren els prefabricats. El mateix passa amb l’alumnat, quan van entrar a l’escola els xiquets i xiquetes que ara estan en sisé, ja estaven els barracons.

“Després d’onze anys, per fi ja podem disposar de tot el patí- ens explica Gustau Sanchis, director del CEIP Batallar- En este temps l’escola ha anat creixent, a hores d’ara tenim 252 alumnes, i doblem línia en 5 dels 6 cursos de primària, però ara, gràcies al Pla Edificant, ja podem disposar de tots els espais que li havíem furtat al centre per a convertir-los en aules, i també del patí complet”.

Els xiquets poden disposar de molt més espai per a gaudir. Ara, la idea que té el centre és adequar les instal·lacions exteriors, com el pati, posar ombra al pati de primària, llevar les barreres arquitectòniques del pati d’infantil. Una acció que s’ha pogut dur endavant, enguany, ha sigut arreglar el pis del gimnàs amb pressupostos participatius.