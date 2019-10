El CEIP Blasco Ibáñez de Benetússer participa en la iniciativa “La Volta al Col·li” contra la leucèmia infantil

Connect on Linked in

El Centre d’Educació Infantil i Primària de Benetússer Blasco Ibáñez ha participat aquest matí amb una carrera organitzada pels carrers del municipi en la iniciativa “La Volta al Col·li de Unoentrecienmil”, el major moviment escolar per a recaptar fons destinats a finançar un projecte d’investigació que ajude a acabar amb la leucèmia infantil.

Enguany se celebra la cinquena edició d’aquesta carrera en la qual participen col·legis i centres educatius de tota Espanya, que aporten més de 400.000 corredors conscienciats amb aquesta malaltia dels quals prop de 400 corresponen a alumnes i alumnes del CEIP Blasco Ibáñez de Benetússer.

L’objectiu de l’esdeveniment és concentrar tota l’energia positiva que és genera a l’inici del curs escolar a través d’una carrera solidària, que servisca de nexe d’va unir entre els xiquets que comencen el col·li i els que aqueix any no podran assistir perquè estan lluitant contra la leucèmia. Cada participant, que pot ser alumne, professor, pare, germà o amic, pot donar dónes d’1 euro, rebent un dorsal i un diploma d’agraïment per la seua gran aportació per a finançar un projecte d’investigació que ajude a impulsar la cura de la leucèmia infantil. En els quatre edicions anteriors ja s’han recaptat més de 800.000 euros per a la causa.

La regidora d’Educació Ana Martín Valero ha destacat, després de la finalització de la carrera en la plaça de l’Ajuntament, que amb aquesta iniciativa solidària els famílies i l’alumnat “col·laboren en la lluita contra la leucèmia infantil amb el seu granet d’arena i alhora prenen consciència de la gravetat de la malaltia”. “Dónes de l’Ajuntament de Benetússer ens alegra que el CEIP Blasco Ibáñez participe enguany en la carrera que organitza la fundació Unoentrecienmil i sobretot ens alegra que aquestes iniciatives prosperen i ajuden a visibilitzar aquesta malaltia que afecta als i els xiquetes”, ha explicat Martín.