El CEIP Carrasquer de Sueca rep la visita d’un grup de professores de Bulgària gràcies al Projecte Erasmus+

Un grup de set professores d’Educació Infantil procedents de la ciutat de Vratsa, Bulgària, es troba visitant estos dies el CEIP Carrasquer com a centre d’acollida participant en el projecte Erasmus+. El mes de juny passat de 2020, el col·legi suecà va ser seleccionat per a participar, gràcies al projecte que va presentar titulat “Pensament computacional per a l’aprenentatge de les matemàtiques i habilitats socials”, a desenvolupar durant el curs 2020-21.

“Dins del projecte, desenvolupem activitats didàctiques a les aules a través de les matemàtiques vinculades a la robòtica educativa, per a treballar també les habilitats socials i el treball en grup col·laboratiu. D’altra banda, a través d’este projecte, obrim també la nostra escola i les nostres aules a altres països europeus, sent un centre d’acolliment per a mostrar les nostres experiències a les aules d’Infantil i donar a conéixer la nostra metodologia. En este cas, hem acollit al centre d’Educació Infantil Kindergarten Zname na Mira, de Vratsa (Bulgària), els nostres socis de projecte. Durant tota la setmana, un equip de 6 mestres i la seua directora estan fent treballs d’observació a les aules de 4 i 5 anys per a participar en la implementació del nostre projecte, intercanviar bones pràctiques i experiències educatives, així com observar l’organització i el dia a dia de les nostres aules”, ha explicat Berta Torregrosa, coordinadora del Projecte Erasmus+ en el CEIP Carrasquer.

En la primera trobada amb el professorat visitant, han sigut presents, a més de la coordinadora del Projecte, el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez; la directora del CEIP Carrasquer, Inma Sánchez; i la presidenta de l’AMPA, Isabel Serrano. “Es tracta d’un projecte que tenia previst des de fa un temps la comunitat educativa del CEIP Carrasquer, i que es va veure retardat a causa de la pandèmia. Resulta molt interessant poder intercanviar coneixements amb centres europeus, una cosa cada vegada més habitual en un món global i, especialment, en l’àmbit de l’educació Infantil, un dels menys habituals en els programes Erasmus”, ha assenyalat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

Al llarg de la setmana, estan planificades diferents activitats, com ara presentacions; una visita guiada a les instal·lacions; reunions per a intercanviar documentació i impressions, a més d’informació sobre els sistemes educatius dels dos països; i la participació en la Jornada de Portes Obertes per a les famílies. “Així mateix, a les aules d’Infantil realitzaran job shadowing (aprendre mirant) per a observar com treballem en este cicle amb activitats com ara: tertúlies dialògiques literàries, grups interactius i cooperatius, matemàtiques manipulatives, projecte d’art, psicomotricitat, robòtica educativa/pensament computacional i ludificació. Participar en este projecte Erasmus+ 2020 compleix l’objectiu de contemplar la dimensió europea dins del nostre treball docent, a fi de compartir experiències i enriquir-nos metodològicament i culturalment. Aprendre d’altres docents europeus sobre com organitzen les seues aules i com implementen metodologies innovadores, és fonamental per al nostre treball”, ha explicat Berta Torregrosa.