El CEIP El Pontet d’Almussafes visita la Residència ‘La Vila’

L’alumnat de Primària va oferir el passat dimarts 17 de desembre el concert de Nadal ‘Melodies per al record’, un recital de nadales



L’activitat formava part d’un projecte en el qual es han estudiat la relació entre la música i els records amb una metodologia ‘Aprenentatge-Servei’



El CEIP El Pontet d’Almussafes acaba de concloure un projecte educatiu sobre música i record amb un concert de Nadal en la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ de la localitat al qual va acudir l’alumnat de Primària i les persones usuàries del centre assistencial. El recital es va celebrar el passat dimarts 17 de desembre i va incloure nadales antigues i actuals amb la finalitat de fomentar l’intercanvi intergeneracional. A través d’una metodologia innovadora, el professorat ha treballat amb l’alumnat durant els últims mesos la relació entre música i record, acostant a la joventut les característiques principals de l’Alzheimer i com la música pot ajudar a recordar i estimular la funció cognitiva de les persones afectades.



El passat dimarts 17 de desembre l’alumnat de Primària del CEIP El Pontet d’Almussafes va visitar la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ de la població per a oferir a les persones usuàries el ja tradicional concert de nadales. Es tracta, segons responsables del centre educatiu, d’un “emotiu concert que fa gaudir tant als nostres majors com als més xicotets”.



Usuaris i usuàries de la residència i estudiants del citat col·legi es van donar cita en la infraestructura per a compartir una jornada de música i tradició en la qual es van escoltar nadales com ‘Chiquirritín, ‘Rin Rin’ o ‘Pastores venid’ al so de les panderetes i els cascavells i tot això en una sala especialment decorada per a l’ocasió.



Aquest concert és la tasca final d’un projecte musical dirigit i coordinat per María Julia Rovira Vicente, mestra d’Educació Musical del centre, amb el qual es buscava acostar l’escola al seu context social a través d’una metodologia innovadora denominada ‘Aprenentatge-Servei’. Aquesta proposta combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte amb la intenció que l’alumnat aprenga i es forme treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo.



“Amb aquesta metodologia, els i les estudiants, a més d’aprendre música i gaudir interpretant-la, ofereixen un servei comunitari, aprenen a ser ciutadans i ciutadanes i desenvolupen un compromís cívic”, destaquen des d’El Pontet sobre ‘Melodies per al record’, nom amb el qual han titulat el projecte. “Hem acostat a l’alumnat les tradicions musicals del Nadal i els hem explicat el poder curatiu i/o terapèutic de la música per a les persones que pateixen Alzheimer”, expliquen.



Durant els últims mesos, els i les joves han treballat en classe les principals característiques d’aquesta malaltia i com afecta a la memòria de les persones que la pateixen. Partint d’eixa base, s’han centrat en com pot ajudar la música a recordar i estimular la funció cognitiva de les persones afectades per la malaltia i, tenint en compte com la música afecta al cervell i la memòria de les persones, han investigat i seleccionat les cançons tradicionals que es van oferir en el recital.



El repertori seleccionat estava format per cançons significatives i conegudes, atés que és la manera, recorda el professorat, de realitzar una bona teràpia, “ja que tenen un vincle emocional molt fort i potent amb els records i les vivències”. Aquests temes més antics es van combinar amb uns altres més actuals i del gust de la joventut per a aconseguir un intercanvi del qual es pogueren enriquir totes les persones participants.



“Aprenentatges per a atendre les demandes i necessitats de la societat”

“Veure la il·lusió en els rostres de les persones majors, escoltar-les cantar les seues nadales al costat dels xiquets i xiquetes, gaudint i recordant un trosset del seu passat ens demostra l’èxit de la nostra tasca com a docents”, assegura el professorat implicat en l’activitat, que aprofita per a posar l’accent que “l’escola forma part de la societat en la qual està immersa i per això ha d’involucrar-se i obrir-se a l’entorn amb projectes com aquest, que fan possible aprendre i posar en pràctica eixos aprenentatges per a atendre les demandes i necessitats de la societat”.



El concert va finalitzar amb la interpretació del tema central de la pel·lícula de Disney Coco, titulada ‘Recuérdame’, la lletra de la qual fa referència a la música i el record, els principals conceptes que s’han treballat en el projecte.