El CEIP El Pouet- La nostra Senyora dels Desemparats de Burjassot veu reconegut el seu treball de promoció dels valors europeus dins del programa Erasmus+

La gran faena educativa que desenvolupen dia a dia els centres educatius de Burjassot es veu reflectit no sols en la formació del seu alumnat sinó, també, en els diferents reconeixements que els centres reben.

En aquesta ocasió, i dins del programa Erasmus+, el CEIP El Pouet- La nostra Senyora dels Desemparats ha rebut, per part del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), una placa identificativa com a centre participant en el programa Erasmus+ de la Unió Europea i, també, com a reconeixement de l’esforç i dedicació per impulsar la promoció dels valors europeus i la internacionalització de l’educació.

El centre va iniciar la seua participació en el citat projecte “en el curs 2020 i esperem que la situació millore i puguem desenvolupar amb normalitat els projectes concedits”, tal com han assenyalat en les seues xarxes socials.