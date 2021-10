El CEIP Joan XXIII de Catarroja té un menjador més sostenible gràcies al programa ‘La sostenibilitat al plat’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El programa pilot de la Conselleria d’Educació busca posar en funcionament un menjador escolar sostenible i ecológico



Catarroja, 7 d’octubre de 2021. El CEIP Joan XXIII de Catarroja ha entrat a formar part, des d’aquest curs que acabem d’encetar, del programa pilot impulsat per la Conselleria d’Educació, ‘La sostenibilitat al plat’. A través d’aquesta iniciativa el menjador escolar del centre s’ha planificat com un espai que oferisca menjars més sostenibles i ecològics.



Amb aquest programa, que està tutoritzat per CERAI i ECOTIRA de MercaValència, l’alumnat del CEIP Joan XXIII gaudeix d’un menjador amb un menú que ofereix més aliments ecològics, productes de temporada i de proximitat, tots ells objectius sostenibles i de foment de conductes biosaludables. A més, les cuineres del centre han realitzat un curs, a través d’aquest programa, per a preparar fantàstiques receptes amb verdura ecològica de temporada que resulten més atractives per als comensals.



“Aplaudim aquesta iniciativa de Conselleria d’Educació que aposta per portar la sostenibilitat als nostres menjadors escolars. Al mateix temps, ens facilita la conscienciació tant en els centres com en les cases de la importància de fer un consum responsable i el valor dels productes de quilòmetre zero”, explica José Antonio Cuberos, regidor d’Educació.