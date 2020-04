El CEIP La Patacona organitza unes Jornades Virtuals de Portes Obertes per a mostrar el funcionament del centre

Print This Post

Les reunions es realitzaran el 29 i 30 d’abril de manera virtual com alternativa a les limitacions decretades en l’Estat d’Alarma

El CEIP La Patacona ha planificat una cita online amb la qual pretén informar de les instal·lacions, projectes, metodologies i organització d’aquest col·legi públic situat a Alboraia. Es tracta d’unes Jornades Virtuals de Portes Obertes que es realitzen com alternativa a les limitacions decretades en l’Estat d’Alarma per a prevenir la propagació del COVID-19.

La cita virtual, per a la qual és necessària la inscripció a través del següent enllaç https://cutt.ly/vyw6rdv, tindrà lloc el dimecres 29 i el dijous 30 d’abril a les 11.00 hores. A les persones interessades els arribarà al correu electrònic facilitat un enllaç de l’aplicació Skype per a accedir a la reunió presidida per la cap d’estudis, Carmen Millán, i el director del centre, Nacho González.

Amb la finalitat de garantir una bona organització, les jornades estan limitades a famílies del futur alumnat de 3 anys i que no tinguen a cap membre de la família cursant estudis en el centre. A més, des de CEIP La Patacona recomanen utilitzar per a la connexió un ordinador o una tablet, ja que es projectaran presentacions la visualització de les quals pot ser complicada des d’una pantalla xicoteta. Al seu terme, hi haurà una àmplia ronda de preguntes i respostes.