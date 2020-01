El CEIP Pontet d’Almussafes inicia un projecte per a promocionar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU

Des d’ara i fins al pròxim mes de juny, l’alumnat aprofundirà en els diferents punts d’aquest document a través de la metodologia ABP



El col·legi va arrancar la iniciativa el 8 de gener amb una jornada de motivació en el Parador d’El Saler organitzada per la Fundació Oceanogràfic



Durant l’activitat van netejar un tram de platja i van retornar a la mar una tortuga curada gràcies a l’Arca de la Mar



El nou projecte global impulsat pel CEIP Pontet per a la seua implementació a través de la metodologia Aprenentatge Basada en Projectes ja està en marxa. Fins al pròxim mes de juny, l’alumnat treballarà amb els seus tutors els Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’ONU per al seu compliment en 2030. Cada classe se centrarà en un dels punts del document i el mes de juny es presentarà el balanç de tot l’aprés en una exposició conjunta que s’instal·larà en el mateix col·legi. Per a començar el desenvolupament del projecte, el passat 8 de gener es va dur a terme una jornada de motivació en el Parador d’El Saler gràcies a la col·laboració de la Fundació Oceanogràfic. Durant el matí van netejar un tram de platja i van participar en la solta d’una tortuga rescatada fa uns mesos per l’Arca de la Mar, organisme pertanyent a la citada fundació i que s’encarrega de recuperar, curar i retornar a l’aigua animals ferits trobats al Mediterrani.



Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides, que estableix 17 propòsits i 169 metes per a la seua consecució abans de 2030, ha sigut el tema triat pel professorat del CEIP Pontet d’Almussafes per al seu nou projecte escolar de centre, en el qual l’alumnat aprofundirà en els continguts d’aquest document de manera “pràctica i motivadora” gràcies a la utilització d’una metodologia denominada Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).



“Es tracta d’una temàtica necessària per a poder transformar el món en el qual vivim i generar en l’alumnat uns valors de respecte i cura de l’entorn”, assenyalen des del grup de docents del col·legi, que va començar a gestar aquesta iniciativa durant el primer trimestre del present curs escolar per a començar a implementar-lo a les aules aquest mes de gener. A més, com a presentació a les famílies, enguany s’ha optat per ambientar el Festival de Nadal al voltant a aquesta qüestió.



En el projecte, cada tutor ha triat un punt diferent dels ODS amb la finalitat de treballar de manera específica aquells continguts que consideraven més adequats per a cada edat. Entre ells es troben la reducció de les desigualtats, l’acció pel clima, el consum responsable i la vida submarina. El programa culminarà el pròxim mes de juny amb una exposició en la qual es mostraran els treballs realitzats i una explicació per part de l’alumnat de tot el que han aprés.



Jornada de motivació amb la Fundació Oceanogràfic

Per a arrancar el projecte, el passat dimecres 8 de gener 120 alumnes i alumnes de l’escola van participar en una jornada de conscienciació sobre la cura de les platges organitzada per la Fundació Oceanogràfic. La iniciativa, celebrada en el Parador d’El Saler, va consistir en la neteja d’un quilòmetre d’aquesta platja situada en el terme municipal de València i en la solta a la mar d’una tortuga recuperada durant els últims mesos en l’Arca de la Mar d’aquesta institució pública, organisme dedicat a la recuperació d’animals del Mediterrani.



L’alumnat va realitzar un mostreig d’un quilòmetre de longitud amb la finalitat d’aportar més dades per al treball global del programa de ciència ciutadana sobre fems marins del Ministeri per a la Transició Econòmica, en el qual participa la Fundació Oceanogràfic.



Després del recorregut, els escolars van constatar la neteja general del tram, encara que es va detectar un gran nombre de peces de sabó en pols compactada amb predomini de microplàstics, un tipus de residu cada vegada més abundant i que constitueix una dels fems marins més perillosos per a l’entorn.



Per a concloure el matí, l’alumnat va tindre l’oportunitat d’assistir a la devolució a la mar d’una tortuga pescada fa uns mesos a Gandia gràcies a l’Arca de la Mar, considerat el centre més important del Mediterrani en aquesta labor. ‘Pontet’, com els xiquets i xiquetes presents van decidir anomenar a l’exemplar, ja nada sana després de ser tractada amb èxit d’una embòlia gasosa.