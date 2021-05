El CEIP Ramón y Cajal de Xirivella mantindrà tota la seua oferta educativa el pròxim curs

Print This Post

La Conselleria d’Educació ha acceptat les al·legacions del Consell Escolar Municipal i el centre conservarà les condicions actuals per al pròxim curs

El CEIP Ramón y Cajal de Xirivella tindrà per al curs 2021/2022 la mateixa oferta educativa. El mes d’abril passat la Conselleria d’Educació informava dels seus plans per al pròxim curs i proposava la inhabilitació d’una unitat d’educació infantil de 4 anys en el centre per un previsible descens en l’alumnat d’aqueix rang d’edat. Després de conéixer la proposta de la conselleria, el Consell Escolar Municipal va presentar al·legacions sol·licitant el manteniment de les condicions actuals. El CEIP Ramón y Cajal argumenta que la tendència dels últims anys, en els quals reben un nombre elevat de sol·licituds de matriculació una vegada iniciat el curs, varia ostensiblement les previsions inicials. De fet, en el curs actual s’han presentat una dotzena de matriculacions en Infantil una vegada iniciat el curs al setembre.



Després d’estudiar les al·legacions presentades, la conselleria ha reconegut la petició del centre i mantindrà les condicions actuals per al pròxim curs. Una decisió que segons Encarna Martí, regidora d’Educació de Xirivella, “és el resultat d’un treball conjunt del Consell Escolar Municipal i de la implicació de tots i totes. A Xirivella els col·legis i l’Ajuntament tenim un objectiu comú: volem el millor per al nostre alumnat. Per això celebrem que es mantinga l’oferta educativa de sempre malgrat la baixada de la natalitat”.

D’aquesta manera, Xirivella conserva el mateix nombre de places per al pròxim curs, en el qual pel descens de la natalitat baixarà la ràtio d’alumnes en les classes de tres anys, que passa de 25 a 23 en tots els centres escolars. A més, a la fi d’aquest mes començarà el període de matriculació en educació infantil i primària. La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica en tots dos cicles serà del 25 de maig al 2 de juny i la matriculació de l’1 al 16 de juliol.

Amb motiu de la proximitat del període de matriculació, la Regidoria d’Educació ha preparat una sèrie d’iniciatives durant el mes de maig per a promoure l’escolarització en els centres de la localitat. Sota el lema L’escola de Xirivella ens agrada, s’han organitzat tallers, conferències, reunions telemàtiques i jornades de portes obertes per a analitzar la situació de l’educació en l’actualitat i donar a conéixer als pares i mares l’oferta educativa de la localitat. Aquest divendres s’inicia la campanya amb la conferència Educar en el Segle XXI, impartida per la prestigiosa pedagoga i psicopedagoga Mar Romera, reconeguda internacionalment.