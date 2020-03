El CEIP Rosa Serrano de Paiporta, exemple de bones pràctiques educatives i de coeducació

Print This Post

El centre ha obtingut el reconeixement de la Conselleria d’Educació en la presentació de la guia per a afavorir l’ús igualitari del llenguatge en les aules

El CEIP Rosa Serrano de Paiporta ha rebut el reconeixement de la Conselleria d’Educació i la direcció general d’Inclusió Educativa com a centre de referència en matèria de coeducació.

Coincidint amb el Dia de la Dona, la Conselleria d’Educació ha presentat una guia per al foment d’un ús igualitari del llenguatge en les aules. L’acte ha servit també per a compartir exemples positius del treball en favor de la igualtat i la coeducació tant en infantil i primària com en secundària i en la formació de persones adultes.

El CEIP Rosa Serrano va ser triat com a centre de referència d’infantil i primària gràcies a les activitats realitzades el passat curs durant la Setmana de la Igualtat i la Diversitat, on tot l’alumnat de l’escola va treballar conceptes com la diversitat funcional, la diversitat familiar, la igualtat o la realitat LGTBI.

La nova guia està a l’abast de tot el professorat en el portal Reico de recursos web per a treballar la igualtat i la convivència. Planteja al professorat nombroses solucions per acabar amb el vici sexista de l’ocultació de les dones en el llenguatge, com ara anomenar les dues parts (xiques i xics), l’ús d’adjectius neutres (consell ministerial) o utilitzar noms col·lectius (veïnat, ciutadania, professorat).

El regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, ha felicitat al personal docent del centre per aquest merescut reconeixement. “Estem molt satisfets i orgullosos de tindre a la nostra localitat una escola que és referència i pionera en una qüestió tan important com la igualtat i sobre la qual fa falta tanta sensibilització social. És una gran oportunitat per a obrir la reflexió i el debat entre la joventut i la comunitat educativa”, ha afirmat el regidor.

Per la seua banda des de la direcció del centre han expressat la seua satisfacció i han mostrat el seu compromís per continuar treballant aquest curs en l’educació en valors. La iniciativa s’inscriu, a més, dins del Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) de l’ONU: educació de qualitat (ODS 4) i igualtat de gènere (ODS 5).