El CEIP Sant Antoni de Pàdua I de Catarroja ha sigut guardonat amb el premi audiovisual RqRqR

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El curtmetratge ‘Femenino Singular’, elaborat per l’equip educatiu i alumnat de tercer cicle de Primària ha rebut aquest reconeixement de la mà del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i la MIC



El col·legi Sant Antoni de Pàdua I de Catarroja ha sigut guardonat amb el premi audiovisual RqRqR atorgat pel Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i la MICE (Mostra Internacional del Cinema Educatiu). Aquest premi enquadrat en una temàtica “Repensem les relacions, repensem altres relacions” és un premi important des del punt de vista de la transformació social així com la lluita per l’erradicació de les desigualtats entre homes i dones.



Sota el títol “Femenino Singular” el curtmetratge ens endinsa en la història de quatre dones que han fet història, però per diferents motius, no han passat a la posteritat o bé es coneixen més als homes del seu entorn que a elles mateixes.



Aquest projecte audiovisual ha sigut possible gràcies al treball de l’alumnat i personal docent del tercer cicle de Primària de Col·legi Sant Antoni de Pàdua I de Catarroja. Un gran esforç i il·lusió per a representar audiovisualment el seu projecte en col·laboració amb la MICE. Un curtmetratge que segur servirà per a reforçar conductes d’igualtat entre homes i dones.