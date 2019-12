El CEIP Sant Ignasi de Loiola de Picassent celebra la II volta a peu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Este projecte, que va nàixer l’any 2018, baix el lema “Si fas esport, somriuràs a la vida”, té la finalitat de motivar l’alumnat a la pràctica de l’exercici físic i a l’adquisició d’un estil de vida saludable.



Els dies 12 i 13 de desembre va tindre lloc la II volta a peu del CEIP Sant Ignasi de Loiola, una activitat que va nàixer l’any passat i que s’inclou dins del PEAFS, (Projecte d’esport, activitat física i salut), que reconeix esta escola com a CEPAFE (Centre Educatiu Promotor de l’Activitat Física i l’Esport). La cursa va comptar amb la participació de l’alumnat i claustre del centre i la col·laboració de l’AMPA. Diverses entitats com Consum, Lidl, Coopic i Green Fruit feren entrega a l’alumnat d’una bossa del corredor saludable al finalitzar la cursa, on també varen estar presents l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia i la regidora d’Educació, Belén Bernat.



Cal destacar, dos de les vessants que ha tingut esta cursa: per una banda, la solidària, ja que l’alumnat i les seues famílies han aportat aliments que s’han fet arribar a l’ONG local “Adecua-Pan y Vida”; i per altra banda l’educativa, ja que també s’ha col·laborat amb el projecte de la Regidoria d’Igualtat “Seguim i seguirem”, dirigit a la visibilització de les dones esportistes.



En definitiva, -una experiència molt enriquidora la qual es pretén que continue any rere any-, segons apunten des del propi Centre.