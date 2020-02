El CEM Julia i l’Aliança per l’Emergència Climàtica expliquen en un taller de compostatge les emissions de les deixalles orgàniques

Animen a les famílies a fer compost, però també demanen que l’Ajuntament implante un sistema de recollida de la fracció orgànica





L’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna i SAB i el CEM Julia de Paterna han realitzat un taller de compostatge en el qual han participat desenes de famílies. En el taller, desenvolupat en un dels horts ecològics que gestiona el Col·lectiu de Joves de la Coma i que té un conveni amb l’Ajuntament de Paterna, s’ha explicat com realitzen el compost en els seus horts a partir de restes de poda de canyes, de plantes dels horts, de restes orgàniques de les cuines, etc., i com els microorganismes i els cucs converteixen aquestes restes en compostos de primera qualitat que després serveix per a adobar els camps. La matèria orgànica que aporta el compost enriqueix el sòl en humus i fa que la terra actue com una esponja que reté l’aigua i l’aire.

Els membres del CEM Julia han facilitat composteres amb cucs a les famílies perquè puguen fer compost casolà en els seus pisos, i també han animat a qui tinga més espai a fer compost aeròbic pel sistema del muntó.

Actualment van a parar a l’abocador milers de tones de residus orgànics de les poblacions que encara no separen la fracció orgànica dels residus, com són Paterna i San Antonio de Benagéber. “Enterrar residus orgànics que poden servir per a adobar els camps és un balafiament de proporcions increïbles. Deixem sota terra restes orgàniques que poden alimentar el nostre sòl i abonem el sòl amb químics que l’empobreixen i desestructuren. A més, els residus orgànics que es tiren a l’abocador emeten metà, un dels principals gasos d’efecte d’hivernacle; de fet, el seu efecte negatiu sobre el calfament del planeta és 21 vegades major que el del diòxid de carboni, i en la situació d’emergència climàtica en la qual estem, no podem permetre’ns seguir així”, han afirmat des de l’Aliança *per l’Emergència Climàtica, de la qual tant el CEM Julia com altres entitats formen part. Per això preguntaran en el pròxim ple municipal quan s’implantarà un sistema de recollida de la fracció orgànica, tant a Paterna com a San Antonio de Benagéber.

D’altra banda, els assistents, sobretot les criatures, han ajudat a realitzar els planters per a les plantes de la pròxima primavera dels horts gestionats pel CEM Julia, on més de 15 xiques i xics del barri de la Coma i d’altres barris de Paterna estan aprenent les tècniques i els sistemes d’agricultura orgànica.

Finalment, les persones assistents han menjat una paella en la granja Julia, gestionada pel Col·lectiu de Joves de la Coma. Aquestes activitats, amb el menjar inclòs, formen part d’una estratègia que per a les organitzacions convocants és molt necessària: la de crear llaços comunitaris, vincles entre les persones que vivim en el mateix territori i que volem avançar organitzant de manera més horitzontal, creativa i participativa la nostra societat, i més ara que ens enfrontem a reptes importants com l’emergència climàtica, que requereixen repensar la manera de relacionar-nos i d’habitar el planeta.