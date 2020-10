El cementeri d’Alzira s’adapta a les mesures higièniques establides per Sanitat

Connect on Linked in

El cementeri d’Alzira està adaptat a les circumstàncies actuals per tal de rebre les visites amb motiu de la festivitat de Tots Sants. La Covid-19 ens ha obligat a adoptar una sèrie d’hàbits que han acabat formant part del nostre dia a dia.

Enguany les visites al cementeri no estaran exemptes dels protocols necessaris per a fer front a la pandèmia, per la qual cosa caldrà fer cas de les recomanacions establides per a accedir al cementeri.

Es comptarà amb aforament, una persona per cada 4 metres quadrats; es reforça la neteja i desinfecció dels espais garantint l’estat de salubritat i higiene. Caldrà fer ús de la mascareta i el gel hidroalcohòlic i, a més, a partir del 28 d’octubre es disposarà d’un servei de control d’accés per a garantir la seguretat.

Atenent els suggeriments del sector del gremi de floristes de la ciutat, així com dels usuaris, el cementeri estarà obert ininterrompudament de 9 a 19 hores, i com en anys anteriors està disponible el servei de bus gratuït del 26 d’octubre fins a l’1 de novembre, amb eixida des de la plaça del Regne.

«Les persones que visiten el cementeri hi poden acudir amb tranquil·litat perquè el recinte compta amb totes les mesures higièniques i de seguretat en estos temps d’incertesa», ha manifestat Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.

Des de hui divendres per accedir al recinte caldrà fer-ho per la porta principal, mentre que l’eixida es farà per la porta davantera, que recau a la zona d’aparcament del cementeri. També s’habilitarà una entrada i eixida per la porta de la part de darrere del recinte, així com places d’aparcament complementàries per a estos dies de major afluència.