El cementeri de Carlet acollirà les restes de dos carletins de la fossa 112 de Paterna.

El cementeri de Carlet acollirà les restes de dos carletins represaliats que estaven en la fosa 112 de Paterna. El pròxim dissabte 3 d’abril seran lliurades, al cementeri de Paterna, les restes de dos carletins, Francisco Navasquillo Martínez i Vicente Monzó García a les famílies respectives. Un acte que comptarà amb l’assistència de membres de l’Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa Comuna 112 de Paterna.

Les restes, tal i com han demanat les famílies, es traslladaran i descansaran al cementeri de Carlet, on els seus familiars podran visitar-les.

L’Ajuntament de Carlet farà un acte el dia 17 d’abril en homenatge a les víctimes de la repressió de la dictadura i per a refermar la defensa de la convivència democràtica. L’acte comptarà amb la presència de les famílies, representants de la corporació encapçalats per l’alcaldessa Maria Josep Ortega i la presidenta de l’associació de víctimes de la fossa 112 de Paterna, Carmen Gómez, així com representants de l’associació de memòria històrica de Carlet.

Cal recordar que a més d’esta fosa, també a les fosses número 22 i a la fosa 113 de Paterna s’han trobat restes d’altres carletins.