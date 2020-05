El Cementeri Municipal d’Almussafes amplia el nombre de nínxols disponibles

La setmana passada va començar la construcció de 30 noves casetes seguint l’estètica de les últimes intervencions



L’Ajuntament de la localitat inverteix un total de 27.588 euros en el projecte, que estarà a punt en dos mesos i mig



La Regidoria de Cementeri de l’Ajuntament d’Almussafes ha iniciat la construcció de 30 nous nínxols, una intervenció que conclourà en un termini màxim de dos mesos i mig i que suposarà una inversió de 27.588 euros, que s’abonaran a l’empresa adjudicatària, Construcciones i Rehabilitaciones Tot Obra, S. L., amb càrrec als pressupostos municipals. Aquesta intervenció seguirà les característiques tècniques i estètiques dels blocs confrontants amb l’objectiu de donar uniformitat a l’entorn.



Com ocorre periòdicament, l’Ajuntament d’Almussafes continua habilitant espai en el Cementeri Municipal de la població per a la construcció de nínxols. El passat dimarts 19 de maig van començar les obres per a l’habilitació de 30 noves casetes, una intervenció adjudicada a l’empresa local Construcciones i Rehabilitaciones Tot Obra, S. L. per un import total de 27.588 euros, quantitat que aportarà íntegrament el consistori de fons propis. La previsió és que estiguen disponibles en un termini màxim de dos mesos i mig.



Tal com consta en la memòria del projecte, aquests 30 nínxols es col·locaran en deu fileres (cinc per costat) de tres altures, i quedaran integrats dins d’un bloc ja existent, per la qual cosa seguiran l’estètica utilitzada en aquest. Així, sobre una solera executada amb anterioritat, es col·locaran unes casetes que tindran unes característiques similars a les situades just al costat, tant en mesures com en el material emprat. De fet, la rajola cara vista color groc pallós, la coberta a tres aigües amb teula àrab i la cornisa tindran un aspecte anàleg als del bloc annex.



“Tots els anys incloem en el pressupost municipal una partida per a aquesta qüestió perquè és important actuar amb un marge de temps suficient i així evitar haver d’iniciar tot el procediment de manera accelerada si veiem que ens quedem sense espai”, explica la regidora de Cementeri, Paqui Oliver.



La infraestructura, que ha romàs tancada al públic degut a l’estat d’alarma, ha tornat a obrir les seues portes aquest passat dilluns 25, amb les corresponents mesures higièniques i de seguretat per a previndre el contagi per coronavirus i estrenant una cadira de rodes per a facilitar el recorregut per la instal·lació de les persones amb mobilitat reduïda.