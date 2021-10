El Cementeri Municipal inaugura els seus primers serveis públics adaptats

Connect on Linked in

Els treballs han comprés la renovació total dels lavabos públics dau del seu estat d’abandó i precarietat

Sueca 29/10/2021

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme i la Regidoria de Serveis Municipals del departament de Cementeri, ha procedit a la renovació dels lavabos públics del Cementeri Municipal, “dins de les actuacions contemplades en el pla d’inversions per a l’adequació d’estos serveis, adaptant-los a la normativa vigent d’accessibilitat i dotant-los d’una funcionalitat de la qual mancaven, pel seu estat d’abandó durant anys el que impedia que la ciutadania que acudia al Cementeri poguera utilitzar-los. Esperem que estes dotacions públiques puguen finalment tindre la utilitat que correspon, i apel·lem a l’ús cívic de les mateixes”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco.

Per la seua part, el regidor de Serveis Municipals del departament del Cementeri, Joan Carles Vázquez, ha explicat també que, coincidint amb la festivitat de Tots Sants, s’ha aprofitat per a obrir definitivament els primers serveis públics adaptats amb què comptarà el Cementeri, “uns treballs compresos dins del pla d’inversions per a esta instal·lació pública, la renovació i adaptació de la qual per a persones amb diversitat funcional, constituïa una vella reivindicació dels i les usuaris/àries. Apel·lem al sentit comú i al bon ús d’estes instal·lacions perquè puguem utilitzar-les per molt de temps en les condicions òptimes que mereixen”.