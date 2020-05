El cementeri d’Alzira pot rebre visites des d’este dimecres

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’horari per a visites es limita de 9 a 13 hores tots els dies de la setmana

El decret de l’estat d’alarma ha obligat a tindre tancades les portes del cementeri municipal des del passat 14 de març, ara que ens trobem en la fase 1 de la desescalada podran obrir-se de nou.



Al llarg dels últims dies s’ha procedit a la desinfecció de tot el recinte per seguir en tot moment el protocol marcat des del Ministeri de Sanitat. De igual manera s’han senyalitzat els recorreguts a seguir, així com l’entrada i eixida, per tal de poder mantindre la distancia social necessària i evitar aglomeracions.



Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, demana a la ciutadania la comprensió i col·laboració a l’hora de visitar el cementeri, ja que també en ell hem de respectar les mesures de seguretat i l’estricte compliment de les recomanacions del Ministeri per a poder fer front a la Covid-19 més prompte que tard.



La visita al cementeri podrà realitzar-se des d’este dimecres 20 de maig, amb l’horari matinal de 9 a 13 hores per als set dies de la setmana, i sense descuidar en cap moment totes les directrius que marquen l’ estat d’alarma en la fase 1: grups de màxim 10 persones; distància d’almenys 2 metres; i l’utilització de mascareta.



Per últim assenyalar que “com sempre hem fet si anem de visita al cementeri i canviem les flors dels familiars utilitzem els contenidors de reciclatge que es troben repartits per tot el recinte, una manera més de mantindre en condicions d’higiene les instal·lacions”, ha remarcat el regidor.