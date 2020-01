El cens caní d’Almussafes ja compta amb 979 animals inscrits

Des de l’aprovació de l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals la Policia Local ha interposat 23 denúncies pel seu incompliment



L’Ajuntament recorda l’obligatorietat de formar part d’aquest registre i de recollir els excrements de la via pública



El consistori ha detectat durant aquest temps una reducció del nombre de deposicions trobades al carrer



L’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals d’Almussafes prossegueix el seu desenvolupament. Des de la seua posada en marxa, a l’octubre de 2017, s’han registrat 979 animals i la Policia Local ha interposat un total de 23 multes. L’objectiu d’aquesta normativa és millorar la higiene, la salubritat i l’estètica de tot el terme municipal, una qüestió que, segons el regidor de Benestar Animal, Jaime Wic, ja s’està aconseguint. Des del consistori posen l’accent en l’obligatorietat de registrar el perfil genètic dels gossos i de recollir els excrements dels espais públics, perquè el seu incompliment està castigat amb sancions que poden aconseguir els 200 euros. La Policia Local realitza eixides periòdiques amb l’objectiu de trobar mostres i fer efectiva la normativa. Enguany està previst que aquestes eixides es realitzen amb una major freqüència.



Des que va entrar en vigor a Almussafes l’ordenança municipal que regula la tinença d’animals, a l’octubre de 2017, un total de 979 gossos han sigut incorporats al cens caní d’ADN de la localitat amb la introducció del seu perfil genètic. A més, des que la Policia Local va començar a aplicar la normativa que obliga als propietaris a la recollida dels excrements de la via pública, al juny de 2018, s’han interposat 23 denúncies pel seu incompliment. D’aquesta forma, el consistori manté el seu compromís de millorar la higiene, la salubritat i l’estètica de tot el terme municipal de la població.



“Durant aquest temps hem constatat una evident reducció del nombre de deposicions en espais públics. La ciutadania cada vegada és més conscient que amb aquesta mesura ens estem beneficiant tots i totes i això es nota”, destaca el regidor de Benestar Animal, Jaime Wic. La Policia Local té previst incrementar enguany la periodicitat de les recollides de mostres per a la seua posterior anàlisi. Es portaran a terme, com fins ara, en carrers, parcs, places, aparcaments i pipicans encara que, com recorda l’edil, “en cap cas es busca recaptar, sinó millorar la neteja i la convivència”.



L’incompliment de l’ordenança comporta una sèrie de sancions. La no incursió de l’animal en el cens suposa una infracció castigada amb una multa que ascendeix a 200 euros. Així mateix, la no recollida dels excrements comporta la interposició d’una sanció de 100 euros, que arriba als 200 euros per a les reincidències i per a la femta trobada en determinades zones que suposen una afectació més greu a la ciutadania.



Des de l’executiu municipal estimen que durant aquest any 2020 s’incorporaran al Cens Municipal Caní d’ADN d’Almussafes entre 200 i 300 gossos més. Aquelles persones que encara no hagen realitzat el tràmit poden fer-ho acudint a la Clínica Veterinària Ordás d’Almussafes, la Clínica Veterinària Silla i Veterinària Benifaió, centres amb els quals l’Ajuntament té concertat el servei d’establiment del perfil genètic d’aquestes mascotes. Per a més informació la ciutadania pot posar-se en contacte amb els tècnics encarregats del procés en l’adreça de correu electrònic almussafes_adn@gva.es.