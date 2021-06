El Centre Cultural Sant Jerònim de Quart de Poblet inaugura l’exposició de fi de curs 2020-2021

Connect on Linked in

El Centre Cultural Sant Jerònim ha inaugurat l’exposició dels treballs de ceràmica, costura, *bolillos, pintura i dibuixos realitzats en el curs 2020-2021. A l’acte ha assistit l’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, la regidora de Cultura, Cristina Mora i l’alcalde de Manises, Jesús Borrás que han pogut comprovar la laboriositat i qualitat dels productes confeccionats. San *Jeroni és un barri que pertany a Quart de Poblet i a Manises i el seu centre cultural és un reclam per a la ciutadania de totes dues localitats.

Ha sigut un curs molt complicat per les restriccions sanitàries i molts dels tallers i classes no s’han pogut realitzar com altres anys però l’esforç i professionalitat de les persones que integren aquest centre cultural es poden contemplar en tots els productes que han elaborat. La mostra es pot visitar els dies 15, 16 ,21 i 22 de juny, de 18 a 20 hores.