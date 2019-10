El Centre d’Artesania organitza tallers artesans demostratius a València, Castelló i Bunyol18/

Connect on Linked in

El Centre d’Artesania participa de forma activa a la II Mostra de Turisme, a la Fira d’Artesania La Pèrgola i al II Congrés d’Unió Gremial

L’objectiu dels tallers és oferir una mostra representativa dels oficis valencians i difondre el valor del producte artesà a l’economia







El Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana, depenent de la Conselleria d’Economia Sostenible, difondrà aquest cap de setmana el valor dels oficis i les empreses artesanes a la II Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana, a València, a la Fira Artesana La Pèrgola, a Castelló, i al II Congrés de Comerç d’Unió Gremial, a Bunyol.



Un total de 44 tallers demostratius mostraran els oficis tradicionals valencians aquest cap de setmana dintre de la programació de la II Mostra de Turisme, la Fira Artesana “La Pèrgola” i el II Congrés de Comerç d’Unió Gremial.



El treball de la ceràmica, la fusta, el vidre, els teixits, l’orfebreria i la gastronomia, entre d’altres, forma part de les demostracions organitzades pel Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de difondre el valor del producte artesà valencià.



II Mostra de Turisme



L’esdeveniment se celebra el dissabte, 19 d’octubre, i el diumenge, 20 d’octubre, a la Ciutat de les Arts i les Ciències, València. El Centre d’Artesania ha organitzat un total de 16 tallers demostratius per a les dues jornades a càrrec d’artesanes i artesans valencianes professionals que compten amb el distintiu DCA-Document de Qualificació Artesana.



Fira d’Artesania La Pèrgola



La fira es celebra els dies 18, 19 i 20 d’octubre al recinte municipal La Pèrgola, a Castelló de la Plana. Un total de 24 tallers participatius d’artesania, organitzats per l’organisme valencià artesà, permetran conéixer als assistents el valor dels productes fets a mà. L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de Castelló i APAC.



II Congrés de Comerç d’Unió Gremial



Quatre tallers d’artesania completaran la programació lúdica del II Congrés de Comerç d’Unió Gremial celebrat a Bunyol el diumenge 20 d’octubre. Els tallers demostratius seran també realitzats per empreses i professionals artesanes de l’àmbit gastronòmic, del vidre, de l’enquadernació i l’orfebreria.