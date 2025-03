El Centre de Dia Aguafa de Guadassuar crema la seua falla

Des de primera hora del matí l’Associació Aguafa de Guadassuar s’ha posat mans a l’obra amb la preparació de bunyols i xocolate, un esmorzar típic de Sant Josep, amb motiu de la cremà de la falla del centre.

Este acte que tenien previst per al dia 17 de març i que van tindre que ajornar per les inclemències meteorològiques ha reunit a familiars, veïns i representants de l’Ajuntament en un matí on la música fallera no ha deixat de sonar.

La cremà de la falla és una activitat que porten a terme tots els anys per a fomentar la creativitat i la germanor entre els integrants de l’associació, això sí, este any com a conseqüència dels danys patits per la Dana a les instal.lacions del centre, els monuments s’han creat casa per casa, cosa que ha fet que més gent coneguera el projecte i participara.

La Falla de 2025, com és costum, ha sigut elaborada amb materials reciclats, però en esta ocasió, anyunyada de les tradicionals estructures de caixes quadrades a les que ens tenen acostumats des d’Aguaja. Este any, els artistes han volgut trencar amb la norma i han donat vida a un monument de formes arrodonides, canvaint la tradició. Esta proposta ha aportat un aire original al conjunt, renovant la imatge amb una nova mirada.

A més, el tema principal de la falla ha sigut l’agraïment a tots aquells que han donat la mà perquè l’Associació es puga recuperar després de la DANA. Tot el projecte de la falla és un homenatge a la solidaritat de la comunitat i a totes les persones que han estat al seu costat en els moments difícils. La falla d’enguany és una manera de dir “gràcies” a tots els que han ajudat i han fet possible que puguen seguir endavant amb la seua activitat quasi normal.

Tot i les dificultats, esta celebració ha sigut també una mostra de la unió i de la força d’un projecte que continua tirant endavant.