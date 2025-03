El centre de dia AGUAFA de Guadassuar obrirà els caps de setmana gràcies a una subvenció de la Fundació Reina Sofia

El centre de dia de Guadassuar obrirà els caps de setmana i festius a partir de l’1 d’abril i fins a després de l’estiu per donar un respir a les famílies.

Esta iniciativa és possible gràcies a una subvenció que l’associació AGUAFA ha rebut per part la Fundació Reina Sofia.

La bona notícia arriba en un moment crucial per al centre, que espera poder reobrir molt prompte les seues portes després de les greus conseqüències de la DANA. A hores d’ara, els usuaris i usuàries han pogut reprendre part de l’activitat al centre que, no obstant, continua tenint mancances per poder funcionar a ple rendiment.

Des d’AGUAFA agraeixen l’agilitat de les empreses que han col·laborat en la reconstrucció del centre però també demanen compromís a aquelles que no estan responent segons l’esperat i estan dificultant la reobertura. S’espera que la furgoneta arribe prompte, de manera que ja es puga reprendre el transport d’usuaris i usuàries.

Entre les activitats que ja s’han celebrat al centre, divendres passat va tindre lloc la cremà de la falla, que es va veure ajornada per la pluja. Així, el centre de dia de Guadassuar camina a pas decidit cap a la recuperació de la normalitat.