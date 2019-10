El centre de dia d’Albal es posarà en marxa abans que finalitze 2019

Connect on Linked in

Acollirà a 30 persones amb diversitat funcional i estarà gestionat per AVAPACE



Albal: Centre de Dia construït a la sortida del poble camí del llogaret de Santa Anna.

Albal ha fet un pas més en el projecte de posada en marxa del centre de dia que acollirà a 30 persones amb diversitat funcional de la comarca. El ple extraordinari de l’Ajuntament celebrat el passeu dijous ha aprovat, per unanimitat, l’inici de l’expedient i les bases per a la concessió de l’ús privatiu de l’immoble on es prestarà el servei, mitjançant adjudicació directa, i on tindran prioritat els demandants de la localitat. El document que va ser donat suport per tota la corporació estarà en exposició pública durant 30 dies.



El gener passat, l’alcalde Ramón Marí va signar un conveni amb l’Associació Valenciana d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral (AVAPACE), representada en la rúbrica pel seu president José Marquina, que va estar Albal va cedir, gratuïtament, els locals situats en la zona de Santa Anna, per a la prestació dels serveis d’atenció per un període de deu anys i que acollirà a 30 persones de l’Horta Sud. L’acord també inclou que la contractació del personal del Centre de Dia es realitze en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament Local.



Per a la seua posada en marxa, un altre dels tràmits ja iniciats per part dels Serveis Socials municipals ha sigut la petició de l’homologació del centre, sol·licitada aquest agost passat. Després d’aquest pas, l’Ajuntament preveu que puga posar-se en funcionament durant la segona quinzena de desembre.



El centre de dia d’Albal va ser construït en 2016 amb ajudes de la Generalitat i Diputació, es troba en una parcel·la de propietat municipal de 1.549 m2 que està situada en la zona residencial pròxima a l’ermita de Santa Anna i al costat del Bosc Mediterrani. Està completament equipat però necessita obres de condicionament per a la seua posada en marxa que començaran al novembre i que s’allargaran durant tot el mes. Aquest espai compta amb un menjador, cuina i sala d’estar amb terrassa exterior, espais per a gimnàstica i rehabilitació, així com una sala de capellans, despatxos per a consultes mèdiques, de psicologia i banys adaptats.



Per a l’alcalde, “és una satisfacció dotar de vida, de mitjans i de protecció a les persones i famílies que es beneficiaran d’aquest recurs de caràcter social i que funcionarà a ple rendiment”.