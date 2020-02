Print This Post

L’Ajuntament signa aquest dimarts el conveni de concessió de l’ús privatiu de l’immoble amb AVAPACE

– El Centre de Dia d’Albal portarà el nom de la Doctora Ana Lluch, així ho va acordar ahir, per unanimitat de totes les forces polítiques, el ple extraordinari celebrat a l’Ajuntament. La regidor de Serveis Socials, Lola Martínez, va defensar la proposta posant en valor el currícullum de l’oncòloga valenciana i els seus valors humans i va agrair el suport de tota la corporació per a tirar avant aquesta iniciativa.



L’oposició, a l’uníson, va aplaudir la decisió del govern i la va titllar de “molt encertada”. En les seues intervencions, van reconéixer la trajectòria professional de la doctora Lluch així com la seua humanitat que li ha fet valedora de nombrosos reconeixements, sent considerada com una de les millors oncòlogues de tota Espanya.



Dimarts que ve 3 de març el consistori acollirà la signatura del conveni de concessió de l’ús privatiu del Centre de Dia, mitjançant adjudicació directa a l’Associació Valenciana d’Ajuda a la paràlisi cerebral (AVAPACE). L’alcalde Ramón Marí rubricarà l’acord amb José Marquina, President del col·lectiu que prestarà els serveis d’atenció, per un període de vint anys –prorrogables a cinc més- i que acollirà a 30 persones de l’Horta Sud amb diversitat funcional.



El centre de dia d’Albal va ser construït en 2016 amb ajudes de la Generalitat Valenciana i la Diputació, es troba en una parcel·la de propietat municipal de 1.549 m² que està situada en la zona residencial pròxima a l’ermita de Santa Anna i al costat del Bosc Mediterrani. Està completament equipat, compta amb un menjador, cuina i sala d’estar amb terrassa exterior, espais per a gimnàstica i rehabilitació, així com una sala de capellans, despatxos per a consultes mèdiques, de psicologia i banys adaptats.



Per a l’alcalde, “és una satisfacció dotar de vida, de mitjans i de protecció a les persones i famílies que es beneficiaran, en breu, d’aquest recurs de caràcter social i que funcionarà a ple rendiment”.