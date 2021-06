El centre de dia de Vila Amparo a Paiporta donarà servei de proximitat i recuperarà patrimoni

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Mónica Oltra ha visitat l’edifici de Paiporta que albergarà un centre de dia per a persones majors dins del pla Convivint de la Generalitat

El centre comptarà amb al voltant de 60 places d’atenció diürna i les obres seran finançades per la Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusives

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que el centre de dia de Vila Amparo a Paiporta “donarà un servei de proximitat” a les persones majors del municipi al mateix temps que “recupera patrimoni en un edifici singular i emblemàtic de Paiporta”.

La vicepresidenta ha visitat l’edifici de Vila Amparo que albergarà al voltant de 60 places d’atenció diürna i les obres de la qual s’emmarquen dins del Pla Convivint de la Generalitat.

Oltra ha destacat la funció que desenvolupen els centres de dia “com a centres d’autonomia per a retardar la dependència de les persones majors i afavorir que puguen romandre en el seu entorn familiar i social el màxim temps possible”, tot això “amb uns serveis de proximitat i atenció de qualitat”.

En la seua visita, Oltra ha assenyalat que la ubicació del centre de dia en l’edifici de ‘Vila Amparo’ li confereix “un component intergeneracional que sempre es treballa des de la Conselleria”, amb parcs infantils molt pròxims el que permet “connectar a la gent gran amb les generacions més xicotetes”.

Així mateix, la vicepresidenta ha subratllat la importància que té recuperar patrimoni del municipi de Paiporta amb un edifici “singular i emblemàtic”, com és Vila Amparo, la qual cosa demostra que els edificis de serveis socials a més de funcionals “poden ser edificis d’una bellesa extraordinària, com és aquest que es recupera per a les persones majors de Paiporta “.

Respecte a les obres, serà la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives l’encarregada del seu finançament encara que serà l’Ajuntament de Paiporta qui les gestione.

En aquest punt, la vicepresidenta ha agraït “enormement” la col·laboració de l’ajuntament en aquest projecte, i ha assenyalat la importància de la “cooperació entre institucions” per a la construcció d’un sistema amb una única xarxa de recursos que integre els centres municipals al Sistema Públic Valencià de Serveis Social.

Pla Convivint

La rehabilitació de l’edifici de Paiporta s’emmarca dins del Pla Convivint, un pla que donarà un impuls “sense precedents” a la construcció de centres públics i a la reforma d’instal·lacions que portaven anys sense cap mena de reforma, i que ara s’adaptaran “als nous models convivencials que inclouen els aprenentatges adquirits durant la COVID-19”, ha destacat la vicepresidenta.

L’objectiu principal del Pla Convivint és dotar a la Comunitat d’una oferta de recursos públics concorde a les seues necessitats, “que pose fi al dèficit de places públiques en tots els sectors arrossegat durant anys”, i amb la posada al dia i creació de prestacions dignes i un nou model de serveis socials “centrat en la proximitat, municipalisme i ordenació de competències”.

La vicepresidenta ha afirmat que aquest pla a més funcionarà com a tractor de l’economia valenciana des de “una perspectiva feminista”, basada en la revaloració de les cures i l’economia del criar, cuidar i curar; i que es preveu que puga crear llocs de treball directes des d’una òptica de “qualitat i estabilitat”.

El pla Convivint es finançarà amb fons propis de la Generalitat, així com els procedents de les ajudes europees i algunes aportacions municipals.