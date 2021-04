El Centre de Formació d’Adults d’Almussafes podrà impartir classes en streaming

L’escola, de titularitat municipal, està instal·lant material informàtic valorat en 29.562 euros gràcies a una subvenció de la Diputació de València

Els equips adquirits permetran afermar l’aposta de l’Ajuntament per la formació a distància i el desenvolupament de les TIC

L’Ajuntament d’Almussafes està instal·lant aquests dies en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) el material adquirit gràcies a una subvenció de 29.562,04 euros concedida per la Diputació de València. L’escola ha incorporat sis ordinadors portàtils, tres sistemes de sonorització i tres de videoprojecció, sis càmeres web per a la retransmissió streaming, vint llicències de connexió a servidor i una llicència de servidor controlador. Segons el regidor d’Educació i CMFPA, Pau Bosch, “amb aquesta acció hem fet un salt de gegant i ens hem posat entre els centres de formació de persones adultes d’Espanya amb millors dotacions a nivell tecnològic”. L’edil assegura que “la qualitat de les retransmissions serà bastant superior i els recursos audiovisuals a l’aula proporcionaran una experiència educativa que facilitarà encara més l’aprenentatge de les matèries”.



El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) d’Almussafes continua la seua adaptació per a posicionar-se entre els més avançats d’Espanya. A més de continuar incorporant de manera constant nous itineraris d’estudi i de modernitzar la infraestructura a través de diferents intervencions constructives, el consistori municipal acaba d’invertir 29.562,04 euros en l’adquisició de nombrós material informàtic amb l’objectiu de dotar a les aules de l’edifici de les últimes tecnologies. Aquesta quantitat forma part d’una subvenció concedida per la Diputació de València amb càrrec al Pla de Millora d’Espais Educatius Municipals 2019.



“Encara que el procés de modernització del CMFPA ha sigut constant des de la seua inauguració, la pandèmia ha fet que en els últims mesos hagem posat l’accelerador per a garantir que les classes s’ofereixen a les persones usuàries independentment de la situació epidemiològica de cada moment. Així ha sigut des de la declaració del primer estat d’alarma, però ara volem redoblar la nostra aposta perquè l’emissió en línia de les sessions es realitze amb la millor qualitat possible”, explica el regidor d’Educació i CMFPA, Pau Bosch.



Concretament, s’han adquirit sis ordinadors portàtils, tres sistemes de sonorització amb rack mural, amplificador, reproductor multiplayer i caixes acústiques, tres sistemes de videoprojecció amb qualitat Full HD, pantalla elèctrica motoritzada, kit de transmissió wifi, suport a sostre i ordinador portàtil, sis càmeres web per a la retransmissió en streaming, vint llicències de connexió a servidor i una llicència de servidor controlador. Respecte a la instal·lació, que està inclosa en el pressupost, s’està realitzant aquests dies, atés que ja han finalitzat les obres realitzades en el laboratori i en la façana. El programari instal·lat en els nous equips permetrà l’emissió en directe de les sessions i també el seu enregistrament per a poder visionar-les amb posterioritat, donant així a l’alumnat diferents alternatives d’aprenentatge.



“Amb aquesta acció hem fet un salt de gegant i ens hem posat entre els centres de formació de persones adultes d’Espanya amb millors dotacions a nivell tecnològic, un àmbit que en cap cas eclipsa la qualitat dels continguts que s’imparteixen durant el curs, ja que el professorat ha demostrat de sobres la seua enorme vàlua per a la transmissió de coneixements a l’alumnat i la seua capacitat d’adaptació davant circumstàncies adverses com la pandèmia de Covid-19 en la qual encara estem immersos”, destaca l’edil.



“Gràcies a aquestes noves adquisicions l’experiència educativa de l’alumnat, tant per al que assisteix presencialment com el que es connecta per Internet des de casa, millorarà sensiblement. La qualitat de les retransmissions serà bastant superior i els recursos audiovisuals a l’aula proporcionaran una experiència educativa que facilitarà encara més l’aprenentatge de les matèries”, subratlla Bosch.



Obres a l’aula laboratori i la façana

L’Ajuntament d’Almussafes ha aprofitat les vacances de Setmana Santa i Pasqua per a dur a terme un nou projecte d’obra, finançat a través del mateix pla impulsat per l’ens provincial. En aquesta ocasió, s’ha millorat la il·luminació i la senyalització de la façana. D’aquesta manera, a més de la instal·lació d’un cartell informatiu de grans dimensions en la part superior d’aquesta, també s’han col·locat noves lluminàries i focus. Així mateix, s’han incorporat mosquiteres en totes les finestres de les aules i zones comunes pera evitar l’entrada d’insectes, intervenció essencial tenint en compte que a causa de la situació d’emergència sanitària actual cal garantir la correcta ventilació dels espais.



Finalment, aquestes obres, que han ascendit a 8.437, 96 euros, han inclòs la reordenació de l’aula destinada a laboratori, emplaçada en la planta baixa de la dependència educativa municipal. En aquest cas, s’han traslladat els lavabos situats en el centre de l’habitacle a la seua nova ubicació, adossats a la paret lateral. Així, s’ha millorat la distribució de l’estada, permetent també una millor col·locació de l’alumnat amb la finalitat de mantindre la distància de seguretat establida en el protocol sanitari per a la Covid-19.