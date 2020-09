El Centre de Formació de Persones Adultes de Paiporta continua matriculant a alumnat per al nou curs a bon ritme

Connect on Linked in

La Regidoria d’Educació continua matriculant nou alumnat per al curs 2020-2021 al Centre de Formació de Persones Adultes de Paiporta. La matrícula als diferents cursos i tallers avança a bon ritme i estarà oberta fins aquest dimarts, dia 15 de setembre. A més, al llarg del curs les persones interessades podran continuar matriculant-se en aquelles formacions amb places disponibles.

Els cursos d’idiomes, especialment els diferents nivells d’anglés, així com la formació bàsica, són les formacions més sol·licitades. De fet, alguns d’aquests cursos comencen a obrir les seues llistes d’espera. Quant als tallers, les noves propostes per al curs 2020-2021 (ball modern, alimentació i salut nutricional o mindfulness) atrauen l’interés de la població paiportina i van omplint les seues places.

En general, s’apostarà per la presencialitat a totes les formacions, amb una reducció del nombre d’alumnes per aula per tal de mantenir la distància mínima de seguretat entre persones d’1,5 metres. Per aquest motiu, la ràtio dels grups estarà al voltant de les 20 persones per classe.

En aquest sentit, l’aplicació dels protocols i mesures de prevenció contra la Covid-19 ha obligat al personal i equip docent del Centre a reestructurar les formacions i espais. Així doncs, l’inici de curs dels tallers, previst per a la segona quinzena d’octubre, s’ajornarà per a principis del mes de novembre.

“Treballem per aplicar amb el màxim rigor els protocols i normativa sanitària en vigor. Això implica reestructurar grups, aules i formacions, amb uns marges de temps molt ajustats. Però, en qualsevol cas, actuem prioritzant la salut de l’alumnat i professorat per damunt de la gestió burocràtica i administrativa, el que pot retardar un poc la data de començament dels tallers”, ha explicat el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez.