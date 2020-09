El Centre de Formació de Persones Adultes de Paiporta obri la matriculació per al curs 2020-2021 amb noves propostes en la seua oferta formativa

Print This Post

El procés de matriculació estarà obert des d’aquest dimecres, dia 2 de setembre, fins al pròxim dia 15

El Centre de Formació de Persones Adultes de Paiporta inicia el curs 2020-2021 amb novetats, tant a la seua oferta formativa com quant a les mesures de prevenció sanitària que s’aplicaran per fer front a la Covid-19.

El període de matriculació comença aquest dimecres 2 de setembre i finalitzarà el dia 15 del mateix mes. Les persones interessades poden formalitzar la matrícula acudint al Centre de Formació, a la tercera planta, en horari de matí de 9.30 a 13.30 hores, i de vesprada, entre les 16 i les 19.30 hores.

Enguany el Centre oferirà sis grups de Formació Bàsica, quatre grups d’anglès a l’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes; diferents nivells de valencià, espanyol o accés a la universitat per a majors de 25 anys; el taller de patchwork de l’Associació d’Alumnes, així com fins a 14 tallers dividits en un total de 36 grups.

Pel que fa als tallers, com a novetat, aquest curs s’oferirà costura i moda, llenguatge de signes, alimentació i salut nutricional o mindfulness. Se sumen a altres tallers ja consolidats com ara fotografia, intel·ligència emocional o pintura. Aquestes noves propostes són el resultat del procés participatiu i consulta pública que es va realitzar al mes de febrer per tal de configurar l’oferta formativa del centre segons les inquietuds i interessos de la població paiportina.

Mentre que la Formació Bàsica i els cursos començaran el 17 de setembre els tallers ho faran el 15 d’octubre. També està previst que es reprenguen després de l’estiu els grups de conversa i intercanvi cultural Rogles de Babel, amb grups d’anglés, francés, italià, alemany i àrab.

Com és habitual, els cursos i tallers es realitzaran a partir d’un mínim de persones preestablert. Així mateix, la matrícula continuarà oberta al llarg de tot l’any en el cas dels cursos que encara tinguen places disponibles. A més es garantirà el correcte compliment de les mesures sanitàries i de protecció front a la Covid-19 en totes les activitats, ajustant les places de cursos i tallers a la normativa vigent i disponibilitat d’espais.