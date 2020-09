El Centre de Formació de Persones Adultes de Picassent posa en marxa un protocol de seguretat i prevenció front la Covid19 per al curs 2020/2021

Connect on Linked in

Tot està a punt perquè comence el curs al Centre de Formació de Persones Adultes de Picassent. Un curs que es presenta marcat per la Covid19 i que ha requerit d’un treball extraordinari per preparar les instal·lacions a la normativa interposada pel Ministeri de Sanitat i que, d’esta manera, l’alumnat puga cursar l’oferta formativa desitjada amb totes les mesures de seguretat. I és que, a causa de la situació actual marcada per la Covid19, el Centre vorà reduïda la seua ratio, cursos i tallers que només podran acollir un nombre determinat d’alumnes a les classes presencials.



L’estructura de pas per l’escola s’ha plantejat per evitar la coincidència màxima i que l’alumnat circule per dos carrils d’anada i tornada, senyalitzats als corredors i també a les escales, i sempre guardant la distància de seguretat establerta entre persones. També serà obligatori l’ús de la mascareta en totes les dependències.



Tal i com assenyala, Vicent Gimeno, director d’este Centre, «El pla de contingència de l’escola pretén també conscienciar l’alumnat sobre esta situació a la qual hem d’adaptar-nos totes i tots amb diferents cartells que recorden la normativa d’ús i estància a les instal·lacions. Per exemple, durant estos dies en els quals estem realitzant la matriculació i abans d’entrar al Centre, prenem la temperatura a totes les persones que hi acodeixen».



Pel que respecta a la distribució de les aules, cadascuna disposa de tovallons de paper i gel hidroalcohòlic que s’hauran d’utilitzar tant en l’entrada com en l’eixida. «Cal dissociar la coincidència de manera esglaonada durant este mes de setembre per tal d’evitar acumulacions de persones», manifesta Gimeno. Les taules que no puguen utilitzar-se estan senyalitzades i a més serveixen per establir la distància de seguretat entre persones dins de les aules. Cada taula té marcada a terra una referència perquè en cas de moure’s l’alumnat sàpiga la seua ubicació.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha visitat recentment les instal·lacions d’esta escola ubicada a l’Avinguda del Sud, acompanyada per la regidora d’Educació, Belén Bernat. Les dos han comprovat de primera mà totes les mesures presses, «L’Escola d’Adults és un centre de referència al municipi i també a la comarca de l’Horta Sud. Hem de conscienciar-nos totes i tots i fer cas a les mesures establertes per què el curs es desenvolupe de la manera més segura possible i evitar els contagis», ha manifestat la primera edil.



Altres de les mesures que s’han pres són la utilització, com a màxim d’una persona, en l’ascensor; la instal·lació de contenidors de reciclatge i fem ubicats a l’entrada de l’escola i articulats amb pedals per tal d’evitar tocar-los amb les mans, així com també, en la mesura d’allò possible l’equip docent evitarà les reunions a la sala comunitària, amb la qual cosa el professorat utilitzarà la seua aula com a espai de treball personal. A més, s’ha estipulat que es facen torns d’entrada i eixida per als grups que coincidisquen en la mateixa franja horària amb l’objectiu d’evitar aglomeracions en els accessos.