El Centre de Salut d’Alberic ja recorda Isabel Torres Devesa

Connect on Linked in

El Centre de Salut d’Alberic ha acollit el reconeixement a Isabel Torres Devesa, amb la presència de múltiples familiars de la que va ser la primera dona anestesista del territori valencià en la seua història i la primera metgessa d’Alberic. L’ambulatori durà en endavant el seu nom per a recordar-la. A l’acte han estat presents l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá; la regidora de Sanitat, Isabel Beta; i altres regidors de la corporació municipal; a més de representants sanitaris o la Fallera Major local, María José Fernández.

Isabel Torres Devesa va nàixer a Alberic l’1 de juliol del 1923. Provinent d’una família de limitats recursos i d’idees progressistes, va poder accedir primerament al Batxillerat i després a la Universitat per les seues destacades qualitats intel·lectuals i pel suport inicial de les monges de l’escola d’Alberic i posteriorment d’Olímpia Arocena, la primera dona que va ser professora de la Universitat de València (depurada pel franquisme després de la guerra), i que va animar la família d’Isabel Torres a recolzar-la en els estudis.

Isabel Torres pertany a la promoció 1942-1949, on sols hi havia quatre dones pioneres per més de setanta homes. En llicenciar-se, va realitzar les pràctiques a l’Hospital de la Beneficència, hui Hospital General Universitari. També va ser contractada pel pediatre Pascual Escolano per a ajudar-lo en la seua consulta privada. La seua vida professional va discórrer per diferents hospitals valencians.



Es va casar el 1949 Vicente Vento Ruiz, pioner de l’especialitat de l’anestèsia, amb qui va signar articles científics en importants revistes. Isabel va morir en febrer del 2013.