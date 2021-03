El Centre de Salut d’Alzira realitza una exposició de dones científiques

Les professionals del Centre de Salut d’Alzira I han realitzat una Exposició per a fer un Homenatge a totes aquelles dones científiques que ens han ajudat a entendre millor el món i els seus estudis han suposat un avanç per a la ciència.

L’exposició es realitza per a celebrar el dia 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, per visibilitzar a dones que amb el seu treball i esforç han ajudat a que anem aconseguint la igualtat entre les persones.

L’exposició consta de 20 imatges que conten les històries de 20 dones que amb les seues investigacions, perseverança i, a pesar de les dificultats, han millorat la vida de la humanitat, cada una en la seua especialitat i moltes vegades sense un reconeixement de la societat.

Les persones que acudeixen al centre de salut són, majoritàriament, dones, bé perquè viuen més anys o bé per ser les grans cuidadores de les persones depenents, ja siguen en la infància com en l’envelliment. Les professionals del Centre de Salut considerem que l’educació en igualtat és una habilitat transversal que es deu de divulgar en tots els àmbits de la vida i no volem desaprofitar esta oportunitat de que les persones puguen coneixer les històries d’estes investigadores, per a que les puguen tindre com referents de dones capaços de fer grans descobiments i treballs per a la igualtat.

No és temps de fer publicitat per a visitar l’exposició, però volem aprofitar la celebració del 8 de Març, per a convidar a totes les persones i especialment a les dones, que acudixquen al centre de salut, a que vegen l’exposició, que amb tanta il·lusió hem realitzat.

Esperem que esta iniciativa servisca per a despertar la curiositat de la ciutadania i en especial de les dones, per saber més de les històries d’estes dones i de tantes altres que continuen en l’anonimat, a pesar d’haver dedicat gran part de la seua vida a la ciència.