El Centre de salut de Benifaió inicia la vacunació de persones majors de 90 anys per a fer front al coronavirus

Des del Centre de Salut de Benifaió han començat amb la vacunació per a fer front a la COVID-19 a les persones majors de 90 anys.Aquest grup de vacunació es durà a terme, si tot funciona segons el que es preveu, fins a la setmana pròxima.

Des del consistori informen que el centre sanitari ha rebut de la Conselleria de Sanitat el llistat de totes les persones que han de ser vacunades, per la qual cosa no és necessari que anomenen al centre per a demanar cita perquè seran els mateixos sanitaris els qui es posen en contacte amb ells.