El Centre de Salut de Carlet amb la col·laboració de l’Ajuntament de Carlet i la Creu Roja local ha organitzat un dispositiu que entre ahir i hui està vacunant els grans dependents del Carlet i Benimodo.

El dispositiu es va posar en marxa el 25 de març i va tindre com a objectiu desplaçar-se amb rapidesa, eficàcia i amb les mesures de seguretat necessàries als domicilis de les persones enllitades i persones que, per les seues circumstàncies, no poden moure’s de casa.

Ahir, un equip d’infermeria especialitzat per a posar la vacuna COVID-19 va instal·lar una unitat mòbil a la plaça del Convent i la vila. Esta unitat mòbil és un vehicle de primers auxilis cedit per la Creu ROJA de Carlet, on estava un metge de guàrdia, es van prepar les vacunes i es van atendre totes les incidències.

Hui, la unitat mòbil es va instal·lar a dos llocs, a la zona de la Llum i a la plaça País Valencià. I des d’este punt es van desplaçar als domicilis dels grans dependents d’estes dos zones.

Les persones que van a ser vacunades van ser avisades prèviament des del servei d’Infermeria del Centre de Salut.

El dispositiu també va comptar amb la col·laboració de la Guàrdia Civil.