El Centre de Salut de Picassent participa d’un estudi nacional de seroprevalencia del Coronavirus

El Centre de Salut de Picassent va iniciar dissabte passat un estudi nacional de seroprevalencia de coronavirus desenvolupat per l’Institut Carlos III de Madrid amb famílies triades de manera aleatòria i amb una participació voluntària. D’esta manera, es contacta telefònicament amb elles i, previ consentiment, se’ls realitza una enquesta per a conèixer algunes dades derivades sobre el seu estat de salut. En cas de persones amb mobilitat reduïda s’acudeix als domicilis per a realitzar l’estudi.



El treball, que també ha sigut desenvolupat amb la col·laboració de les comunitats autònomes i l’Institut Nacional d’Estadística, té com a principal objectiu conèixer el grau d’immunitat de la població.