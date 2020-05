El Centre de Salut de Sueca mostra el seu agraïment a l’Ajuntament per l’aportació de material de protecció personal per als seus professionals

Connect on Linked in

Des del Centre de Salut de Sueca han volgut mostrar el seu agraïment a l’Ajuntament de Sueca per l’aportació solidària de material de protecció personal que han realitzat als professionals perquè puguen enfrontar, en les millors condicions, la situació d’alarma sanitària que vivim. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora d’Acció Social, Manoli Egea, han acudit al centre per a fer lliurament d’este material específic de protecció personal, molt necessari per als professionals que s’enfronten diàriament a esta situació.



“Des de les coordinacions mèdica i d’infermeria del Centre de Salut de Sueca, i en nom de tots els treballadors, volem manifestar el nostre profund agraïment a l’Ajuntament de Sueca per la seua gestió i aportació solidària de material de protecció personal. Es tracta d’un material d’alta qualitat i de gran importància per a la protecció dels professionals sanitaris i dels usuaris que acudeixen al nostre centre. En esta fase de desescalada sanitària i social, és primordial evitar el contagi en la població i l’aparició d’un repunt de l’ona epidèmica; pel que és molt important caminar cap a una nova normalitat que garantisca una reducció de riscos. Per això, els professionals sanitaris considerem de gran valor la iniciativa solidària adoptada pels nostres representants municipals amb l’aportació d’este material de protecció (fonamental per a l’assistència pel Covid-19), que redundarà en una major qualitat assistencial per a la nostra població; objectiu desitjat per tots. Reiterem per tant la nostra gratitud per este gest de l’ajuntament amb el Centre de Salut”, ha manifestat un dels responsables del Centre de Salut.