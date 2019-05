El Centre de Salut Pública d’Alzira prevé el tabaquisme entre els escolars de la Ribera

Connect on Linked in

El Col·legi Maria Auxiliadora d’Algemesí ha guanyat el primer premi del concurs de curtmetratges organitzats en el marc del Dia Mundial Sense Tabac

El Centre de Salut Pública (CSP) d’Alzira ha lliurat, este matí, el premi al millor curtmetratge del concurs Classes Sense Fum, organitzat en el marc de la celebració del Dia Mundial Sense Tabac, que es commemora hui, 31 de maig.

És el primer any que este Concurs té com a objecte l’elaboració de curt-metratges i no d’eslògans contra el tabac com s’ha fet en els últims anys.

El curtmetratge premiat, amb el lema “Non smoking challenge” ha estat realit-zat per l’alumnat de 1r de l’ESO del Col·legi Maria Auxiliadora d’Algemesí. Esste curtmetratge ha obtingut, també, un accèssit per part de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.

L’acte de lliurament ha estat presidit pel director del Centre de Salut Pública d’Alzira, José Añó, i la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster.

D’àmbit europeu, l’objectiu d’este concurs és el de reforçar el caràcter voluntari de la decisió de no fumar, amb el compromís de tota la classe de donar-se mutu suport i augmentar la seua autoconfiança, “aprenent a dir que no i a defensar-se de les pressions que s’exerceixen sobre els joves des de diferents àmbits perquè fumen”, ha assenyalat el director del CSP d’Alzira.

Així, cada classe participant havia de realitzar un curtmetratge preventiu del tabaquisme, amb l’objectiu de prevenir o retardar l’inici al consum de tabac, potenciar les habilitats escolars per mantenir-se com a no fumadors i reforçar les accions preventives sobre el tabaquisme realitzades prèviament a l’aula.

L’alumnat participant en el concurs signa un compromís pel qual ha de mantenir-se sense fumar durant el temps que dura la competició.

En este sentit, la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster, ha agraït als escolars l’esforç realitzat i els ha traslladat “la confiança que, des de les institucions sanitàries, tenim en els més joves per fer de la societat futura, una societat més saludable “.

El curtmetratge premiat es pot veure a la pàgina de Facebook (www.facebook.com/dslaribera) i al canal de Youtube (https://youtu.be/uLkJ_rEwIAU) del Departament de Salut de la Ribera.