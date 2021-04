El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana distingeix Sueca com a ‘Poble del mes d’Abril 2021’

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i l’Associació de Donants de Sang de la Província de València han distingit Sueca com a ‘Poble del mes d’Abril 2021’ amb la finalitat de “premiar l’esforç de la ciutadania en la contínua cerca de la generositat i solidaritat humanes, en este cas, a través de la donació voluntària de sang”, tal com han expressat responsables del Centre. Així mateix, assenyalen, que la particular idiosincràsia de la nostra població i la nostra manera d’organitzar les donacions, han convertit Sueca, des de fa molts anys, en un exemple a imitar. Per tot això, han volgut remarcar la labor que es desenvolupa en el nostre municipi, així com la de molts ciutadans i ciutadanes als quals se’ls ha atorgat la distinció de Suecan@s de Plata, per les seues de 25 a 49 donacions durant 2020; i Suecan@s d’Or, per haver realitzat més de 50, com és el cas d’una suecana que ha donat en 105 ocasions.

Així mateix, des del Centre de Transfusió i l’Associació de Donants de Sang de València, han volgut agrair i ressaltar el suport individual, personal i institucional que des de sempre se’ls ha prestat, especialment de l’Ajuntament en la persona del seu alcalde, Dimas Vázquez, i els regidors de Sanitat, José Miguel Giménez (fins a novembre de 2020) i, l’actual responsable, Estefanía Requeni. També han volgut mostrar el seu agraïment a les col·laboradores treballadores del Centre de Salut, Eva Mª Moreno i Carolina Ortí; i a les entitats que ara i sempre col·laboren, o han col·laborat, amb la donació cedint les seues seus: el Consell Agrari, el Casal Jove i la Comissió de la Falla Bernat Aliño.

Malgrat la incertesa i les dificultats que encara es mantenen per la pandèmia, els equips mòbils del Centre de Transfusió van visitar Sueca en 12 ocasions durant 2020. Encara que el lloc habitual és el Centre de Salut (que va acollir la donació al gener, febrer i març), la situació de pandèmia va obligar a canviar d’ubicació i va passar a realitzar-se en el Casal de la Falla Bernat Aliño; a l’estiu, a la Sala d’Exposicions “Els Porxets”; i, des d’octubre, en el Casal Jove. A això cal afegir les donacions que es van realitzar al juliol i agost de 2020 al Perelló. Un total de 737 persones van donar sang durant 2020, de les quals 32 ho van fer per primera vegada. Amb estes xifres, segons assenyalen des del Centre, s’han pogut atendre les necessitats de sang i hemocomponents d’un total de més de 2.200 pacients.