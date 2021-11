El Centre d’Educació de Persones Adultes ‘Miquel Rosanes’ de Sueca reprén de manera presencial el projecte Erasmus+

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Fa uns dies, el Centre d’Educació de Persones Adultes ‘Miquel Rosanes’ de Sueca va acollir la primera reunió transnacional dels docents implicats en el projecte Erasmus+, la pretensió del qual és constituir una Associació d’Intercanvi Escolar per a la cooperació en la formació de l’alumnat referent a les competències en llengua anglesa i fent ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), imprescindibles per a exercir la plena ciutadania en les societats actuals i per a accedir a l’espai europeu, segons els organitzadors.

Els dotze professors dels centres col·laboradors en el projecte (APS Brainery Academy d’Udine, Itàlia; Cooperativa Manetti, Itàlia; Istituto di Istruzione Superiore ‘Don Milani’, de Brescai, Itàlia; ONG Vezirkopru Genclik veu Kultur Dernegi, de Turquia; Utenos Svietimo, de Lituània; Centre de FPA ‘Enric Valor’, d’Alzira) que han acudit a Sueca, van ser rebuts a l’Ajuntament per l’alcalde, Dimas Vázquez, i el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez. Així mateix, en la seua estada a la ciutat, els docents van poder visitar alguns dels llocs més emblemàtics.

El centre ‘Miquel Rosanes’ de Sueca va començar, al desembre de 2019, un projecte KA204 Erasmus+ denominat “Anglés i TIC: un enfocament interdisciplinari”. Este projecte permetrà que 10 alumnes del centre puguen visitar les ciutats de Brescia i Utena al llarg del curs.