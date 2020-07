El Centre del Carme comença les obres de recepció de visitants, cafeteria i llibreria

L’accés dels visitants es realitzarà mentre duren les obres per la porta de l’edifici d’Arts i Oficis







El Centre del Carme-Cultura Contemporània ha iniciat les obres per a millorar la recepció de visitants, la il·luminació de la façana i de l’interior de l’edifici i l’adequació del claustre Gòtic i la Sala Capitular per a situar-hi una cafeteria.



Mentre duren les obres de remodelació dels espais, l’accés al Centre del Carme serà per la porta de l’edifici d’Arts i Oficis, a pocs metres de l’entrada actual.



En l’actuació del ‘hall’ d’entrada, es redistribueixen els espais, dotant-los de zones clarament diferenciades. Una recepció en la qual té cabuda el tauler amb informació sobre exposicions del moment, una pantalla de leds en el mur frontal a l’accés emetrà o projectarà informació dels esdeveniments del Centre, actuals o futures exposicions, així com informació de la vida cultural o artistes en relació amb el CCCC.



Es conforma el ‘hall’ amb la botiga de catàlegs, llibres d’exposicions, independent de la zona de pas al Centre. Aquesta zona podrà quedar totalment tancada al públic en horari nocturn de restaurant, per a controlar-la millor.



La intervenció inclou l’adequació del pati del claustre Gòtic que es dedicarà a terrassa exterior de la cafeteria que se situarà a la Sala Capitular, que es convertirà en un espai neutre en el qual els elements i l’arquitectura siguen els protagonistes.



Es realitza una intervenció arquitectònica a les sales Goerlich i Ferreres consistent en la neteja d’aquestes d’elements que en l’actualitat entorpeixen tant l’estètica com la circulació. La rampa per a les persones amb discapacitat que uneix les dues sales es traslladarà d’ubicació perquè es puguen obrir els quatre llindars de la Sala Goerlich.



Les obres inclouen els treballs d’il·luminació en la façana amb leds per a més rendiment i estalvi energètic i reforçant-la amb projectors que il·luminen cartells o pendons de les exposicions actuals del centre cultural. També es millorarà la il·luminació en l’escala barroca i l’escala als dormitoris.



Les obres s’han adjudicat a l’empresa Talent Ingenieria, Instalaciones y Servicios, S. L.-Bluedec, S. L. per un import d’adjudicació de 768.178,67 euros (IVA inclòs).