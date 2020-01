El Centre del Carme consolida la seua aposta de cultura i connexió amb els públics

Connect on Linked in

El centre de cultura contemporània ha fet 28 exposicions i més de 1.000 activitats amb un total de 267.898 visitants, més del triple que en 2016

El Centre del Carme s’ha convertit en una plataforma de visibilització per a l’art valencià, la cultura viva i els projectes socials

El Centre del Carme es consolida en 2019 com un centre d’art de referència en el nostre territori, especialment en el gaudi de les arts vives i de la cultura contemporània.

Artistes i creadors troben al Centre del Carme un lloc per a l’experimentació i per a mostrar les seues propostes més transgressores i innovadores; festivals de diferents àmbits de la cultura tant del territori valencià com a escala nacional trien el Centre del Carme com a seu principal per la seua capacitat de connexió amb els públics. Així mateix, els projectes socials de l’entorn associatiu valencià i de la societat civil valenciana tenen en el Centre del Carme una plataforma de visibilització que s’ha convertit en uns dels trets identitaris d’aquest centre.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha manifestat “que hem aconseguit crear un espai de convivència entre l’art i els públics, un lloc comú per a la cultura, en totes les seues manifestacions, i en què totes i tots participen”.

Al llarg de 2019 el Centre del Carme ha dut a terme 28 exposicions i més de 1.000 activitats (concretament 1.082). El cinema ha entrat amb força en la programació del centre d’art, que a més de continuar impulsant una nova edició de Cinema Jove ha sigut seu i ha donat suport a festivals ja consolidats dins del panorama actual com Mostra La Ploma, Festival Internacional de Cinema i Cultura per a la Diversitat Sexual, de Gènere i Familiar, o el Humans Fest, Festival Internacional de Cinema i Drets Humans. Junt amb aquestes noves propostes, el Centre del Carme va presentar els seus cicles de producció pròpia, el CCCCinema d’Estiu amb el cicle de comèdia europea ‘De què ens riem a Europa?’, o els cicles ‘Cuidados, entre el capitalismo y el patriarcado’ i ‘Universos Infantils’, que han aconseguit superar els 10.000 espectadors.

Com a centre de cultura contemporània, obert a les diferents manifestacions de la cultura actual, el Centre del Carme es reafirma en el seu suport a les arts escèniques amb els festivals 10 Sentidos, Dansa València, Tercera Setmana, Russafa Escènica o Migrats; a l’art d’acció amb el cicle ‘Art d’Acció’, entre altres propostes que es donen cita al llarg de l’any; l’impuls a la literatura i a la poesia amb el festival Vociferio; a les arts gràfiques amb Tenderete o el Bava Kamo, festival i fira del llibre il·lustrat; a l’experimentació sonora amb Tagomago, o a la música actual amb el festival Deleste o el Vihsibles Festival.

El Centre del Carme ha fet en 2019 una gran aposta per l’art digital amb propostes com The Wrong, la Biennal Internacional d’Art Digital que encara es pot visitar al centre d’art fins a l’1 de març, o la Trobada Internacional de Videodansa.

Diferents trobades nacionals i internacionals han passat pel Centre del Carme aquest passat any, com les Jornades TIM (Turisme i Indústria Musical), Open House València, Festival Internacional d’Arquitectura, Trobada Nacional de Fotografia, així com els fòrums Ladies, Wine and Design i Feminario.

La lluita contra la violència de gènere, la visibilitat de la dona en l’art, la diversitat sexual o el suport als creadors valencians van centrar les propostes més destacades de 2019, des de diferents àmbits de la cultura.

En aquest sentit destaquen les propostes d’artistes de projecció internacional com l’exposició ‘Patriarcado’ de Cristina Lucas i Eulàlia Valldosera feta en col·laboració entre el Centre del Carme i el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, o la instal·lació ‘Macho Man’ (dins del Festival 10 Sentidos), del dramaturg català Àlex Rigola.

Així mateix, al llarg de 2019 s’han revisitat les trajectòries de Xisco Mensua, Ana Teresa Ortega i Fuencisla Francés i s’ha acostat l’obra de reconeguts artistes com l’espanyol Luis Gordillo o el japonés Xu Bing; el duo valencià PichiAvo va fer el seu al·legat a l’art mural amb la seua exposició ‘EVREKA’, junt amb el projecte socioeducatiu de falla experimental ‘3D GRAFFITI’ elaborada per l’alumnat del Centre d’Educació Especial Ruiz Jiménez de València.

Destaquen, així mateix, les accions socials, amb el programa Altaveu (amb 7 exposicions específiques) o la convocatòria ‘Lugar Común’, i les activitats educatives en què l’art es converteix en una eina d’aprenentatge i de transformació, d’inclusió i cohesió social.

Així s’han consolidat les propostes d’Aula d’Estiu, a què s’ha sumat l’Aula d’Hivern, de manera gratuïta, els tallers CCCCirc i CCCCinema, i s’ha reforçat la cultura oral amb els CCCContes i el festival Contamón. Les activitats per a bebés continuen sent un èxit entre les famílies valencianes amb accions pioneres com ‘Mus’n’ Babies’ o l’Espai de Telles.

S’ha celebrat, així mateix, la segona edició del màster PERMEA, de mediació i educació per mitjà de l’art, en col·laboració amb la Universitat de València, amb la participació d’alguns dels millors professionals de l’àmbit de la mediació de tot el món com l’artista i teòric uruguaià Luis Camnitzer, Carmen Mörsch, directora de l’Institute for Art Education (IAE) de la Universitat de les Arts de Zuric (Suïssa) i assessora i investigadora cap del programa d’educació de la Documenta de Kassel, o Nora Sternfeld, comissària i arteducadora, professora de comissariat i mediació en l’Aalto University de Hèlsinki.

Pérez Pont ha assenyalat que “les formes d’oci estan canviant i que València és un focus de cultura, i en aquesta bretxa, en aquesta intersecció entre art, oci cultural, visibilització, projectes socials, laboratori de creació, lloc de trobada i de transformació, s’estableix el Centre del Carme com a espai d’agitació cultural en què persones de distinta procedència i diferents edats o condició social conviuen en aquest lloc d’ús quotidià, en la seua vida diària”.

En 2019, el Centre del Carme va rebre un total de 267.898 visites, de les quals un 61,66 % són de residents del territori valencià, el 7,81 % de la resta d’Espanya i un 30,53 % de públic estranger, amb més de 120 nacionalitats diferents.

Per gènere són més dones les que visiten el Centre del Carme, amb el 53,89 %, davant d’un 46,11 % d’homes. La majoria dels visitants del Centre del Carme són adults, un 54,98 %, però la xifra de joves contínua en augment respecte a altres anys, amb el 27,64 % (en edats compreses entre els 14 i els 24 anys). Un 10,47 % és públic major de 65 anys, i els bebés i els xiquets segueixen representant una xifra entorn del 7 %.

El més destacat d’aquesta estadística és l’increment de públic estranger, que passa del 24,3 % en 2018 al 30,53 % en 2019.

El Centre del Carme, un dels centres d’art més visitats i protegits pel públic valencià, manté en 2019 el seu posicionament dels últims anys, i ha passat de 75.919 visitants en 2016 a 267.898 en 2019, un 252,87 %, més del triple.