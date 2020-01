El Centre del Carme convida a degustar l’art comestible de Quique Dacosta

Connect on Linked in

El xef 3 estreles Michelin, Quique Dacosta, i el Centre del Carme inauguren ‘Fest/n’ el primer festival gastrocultural de la ciutat de València

La proposta ‘Papers’ de Quique Dacosta està inspirada en l’exposició ‘Punto de fuga’ de l’artista Fuencisla Francés, que s’exhibeix a la Sala Ferreres del centre d’art

El Centre del Carme Cultura Contemporània ve presentant mostres que desconstrueixen l’espai expositiu, que transgredeixen el concepte tradicional d’exposició. S’han vist obres que s’observen des de terra, que es poden tocar, olorar, i ara també es poden degustar. Així és ‘Papers’, el projecte que presenta aquesta vesprada al Centre del Carme el xef Quique Dacosta, inspirat en l’obra de l’artista Fuencisla Francés per a la Sala Ferreres. Amb ella el xef valencià i el Centre del Carme uneixen art i gastronomia dins del ‘Fest/n’, l’esdeveniment promogut per Visit València que aquests dies converteix la ciutat en la capital de la cultura gurmet.

Amb la seua obra ‘Papers’, el xef 3 estreles Michelin, Quique Dacosta i el Centre del Carme inauguren la vesprada del divendres 24 de gener el ‘Fest/n,’ el primer festival gastrocultural de la ciutat de València, que es durà a terme en diversos espais culturals emblemàtics de la ciutat, del 24 de gener al 2 de febrer.

Quique Dacosta i el seu equip realitzaran una xarrada/‘showcooking’ sobre diversos ‘papers’ elaborats i utilitzats en la seua cuina. L’exposició de Fuencisla Francés ‘Punto de fuga’, que s’exhibeix a la sala, ha servit d’inspiració per a aquesta activitat que intenta aproximar-se a l’art usant el seu llenguatge.

Infinits i diminuts papers desborden la Sala Ferreres del Centre del Carme com infinites són les perspectives i els punts de vista que ofereix Fuencisla Francés en les seues obres.

La imatge del xef valencià juntament amb l’artista és una primera mostra d’aquesta iniciativa que busca promoure la ciutat com a destinació turística de qualitat i oferir experiències gastronòmiques úniques i autèntiques combinades amb art, dansa, lírica, o debats maridades amb el millor producte de proximitat.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, juntament amb el regidor de Turisme de l’Ajuntament de València, Emiliano García, el xef valencià, Quique Dacosta i l’artista, Fuencisla Francés, han presentat aquest matí la proposta.

Pérez Pont ha manifestat que “hui podem dir amb tota seguretat que al Centre del Carme podem gaudir de l’art amb els cinc sentits. Quique Dacosta i Fuencisla Francés són dues personalitats amb trajectòries molt diferents però l’obra dels quals conserva alguns ingredients en comú com és la passió per la creació, la investigació i l’experimentació”.

“Convertit en un centre obert a totes les manifestacions de la cultura contemporània, incloure la gastronomia en la nostra programació, de la mà a més d’un dels grans xefs espanyols constitueix una oportunitat que enriqueix i revaloritza el nostre treball i ens ajuda a acostar les dues disciplines a tots els públics”, ha explicat el director del Centre del Carme i president del Programa de Cultura i Oci de Visit València.

En aquest sentit, Pérez Pont ha assenyalat que “la iniciativa de ‘Fest/n’ contribueix a impulsar la cultura com un pol d’atracció turística que permeta redefinir altres relats de València cap a l’exterior”.

Per la seua banda, Quique Dacosta ha assenyalat que “és un orgull tant per al meu equip com per a mi formar part d’un festival tan especial, a la nostra terra, i que la nostra cuina es veja posicionada en un marc en el qual habitualment busque inspiració, i en el qual el públic gaudeix d’una sensibilitat especial”.

“Durant el procés de creativitat, la recerca del sabor, la textura i la fragilitat es va materialitzar amb la creació i ús dels papers. El que va començar sent un recurs per a un plat es va convertir durant la dècada passada en un element constant en la meua cuina i hui encara continue utilitzant-lo”, ha afirmat Dacosta.

‘Fest/n’

Del 24 de gener al 2 de febrer els amants de l’art i de la gastronomia podran gaudir de més d’una vintena d’experiències úniques en 14 espais emblemàtics de la ciutat de València.

‘Fest/n’ és una iniciativa impulsada per Visit València, i que compta amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, a més de Renfe i Vueling.

‘Punto de fuga’

L’exposició ‘Punto de fuga’ que presenta el Centre del Carme, més que una retrospectiva és una posada a punt de més de 200 peces que resumeixen 50 anys de trajectòria artística de Fuencisla Francés.

L’eix central del projecte és la gran ‘site specific’de la nau central, titulada ‘Punto de fuga’ i realitzada amb centenars de planxes rectangulars de fusta que, unides amb fil de niló, realitzen un interessant joc de grandàries i volums, modifiquen tant la perspectiva com el pla de la sala i doten la peça de moviment.

Així, s’efectuarà una primera lectura que parteix de la monumentalitat dels seus treballs actuals, en els quals predominen les instal·lacions i l’obra de gran format, com la intervenció sobre els murs de la Sala Goerlich de més de 200 metres quadrats composta pel seu ‘collage’ ‘Descomposició de lloc’. Aquesta explosió d’energia creativa finalitza en les seues primeres obres de temàtica figurativa, olis o dibuixos de menys grandària, realitzats en els anys 70.