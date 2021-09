El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) inaugura nova temporada amb el primer directe dels artistes del CCCC Music Lab.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els sis participants que conformen aquesta primera edició del CCCC Music Lab, la incubadora de talent musical emergent del Centre del Carme, actuaran al claustre gòtic del CCCC, aquest pròxim dissabte, 11 de setembre, en un format de ‘showcase’, en què exposaran el seu projecte i la seua música. En sessions de 20 minuts, passaran per l’escenari Anouck the Band, Jaime Allepuz, Murp María, Pararrayos, Teyou i Tauro. A més, els i les artistes del CCCC Music Lab estaran acompanyats pel grup Fresquito y Mango que actuaran com a artistes invitats.

El directe és una part fonamental per al desenvolupament de l’artista i del seu projecte i, al mateix temps, és un moment d’exposició i de desenvolupament, que exalça tot el treball que implica un projecte musical. Per al CCCC Music Lab aquestes actuacions són fonamentals per al creixement personal i artístic i el Centre del Carme és un punt de trobada entre visitants i aficionats a la música en general que vulguen participar del projecte i de la proposta democratitzadora i alternativa que suposa el CCCC Music Lab.

El director del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha recordat que “el CCCC Music Lab naix amb el propòsit d’impulsar, des d’un centre d’art públic, el desenvolupament de la creació musical emergent a la Comunitat Valenciana, dins del nostre àmbit d’interrelació de les arts. En aquest marc, a més de l’acompanyament i els tallers específics dirigits als 6 talents seleccionats, estem treballant en un programa públic obert a totes les persones que vulguen formar part d’aquest projecte, tant a través d’aquests concerts, com mitjançant un cicle de Jornades sobre Indústria Musical”.

La iniciativa compta amb el suport de Vibra Mahou, la plataforma de música de Cervezas Mahou, que reforça així el seu compromís amb el talent i els artistes emergents.

L’entrada als concerts del CCCC Music Lab Live d’aquest dissabte, 11 de setembre, és gratuïta amb inscripció prèvia en la web del Consorci de Museus.

Fresquito y Mango

Fresquito y Mango, o Mango y Fresquito són dos joves en la vintena que han entrat de ple en el panorama musical nacional gràcies a la seua gran i original aposta. El duo saragossà és considerat com el pop del futur.

Mantindre intacta la frescor d’un projecte capaç d’unir referències que van des d’Estopa a Los Punsetes o Locoplaya, del ‘mainstream’ més salvatge al ‘bedroom pop’, però sense perdre res d’essència, no és fàcil. Fresquito i Mango apunten alt dins de l’‘underground’ més contemporani, amb temes que van surfejant des de la música llatina a les guitarres, sense cap tipus de por ni prejudici, i sempre amb la seua marca pròpia.

Incubadora

El CCCC Music Lab pretén donar suport a la formació, projecció i creixement dels i les artistes seleccionats: Jaime Allepuz (Castelló), Teyou (Madrid), Tauro (Barcelona), Pararrayos (Barcelona), Muro María (Alacant) i Anouck the Band (València).

Els talents participants formen part de trobades i tallers amb professionals de la indústria musical a més diversos concerts organitzats pel Centre del Carme.

En els tallers participen experts de la indústria musical i joves talents que creixen en les seues disciplines, combinant experiència i talent emergent, com a segell d’identitat del CCCC Music Lab. Des del passat, 29 de juliol, i fins al 15 de gener estan passant per la incubadora del CCCC Music Lab: Luis Fernández, CEO de Sonido Muchacho i A&R Universal Music, Pablo Sánchez, enginyer de so d’Estudio Uno; Victoria Fenoll, CEO Kos Entertainment i ATM Andrea Bocelli; Marta Sangó, artista pop, ex d’Operación Triunfo; Inés Muñoz i Lorena López (Danshe) artistes escèniques; Jose Juan Domingo, advocat musical en Domingo Monforte Abogados; Antón Suárez, country mànager d’INGROOVES Music Group Iberia.

A aquests tallers se suma l’acompanyament realitzat pel director i la directora del CCCC Music Lab, Roberto Gimeno i Victoria Fenoll, en diferents trobades en línia i presencials amb els grups.

Jornades d’Indústria Musical

Les Jornades d’Indústria Musical constitueixen el programa públic del CCCC Music Lab dirigides tant als talents participants com a professionals i públic general. A través d’aquestes s’abordarà en clau crítica, de problemàtica i innovació alguns dels aspectes troncals de la indústria musical i el seu futur. Els diferents invitats aportaran, des de la seua experiència, criteris de canvi, aspirant a generar un espai de treball, d’informació i formació.

Obriran les jornades, el 17 de setembre, Nando Cruz, periodista musical d’‘El Periódico’ i ex Rockdelux i Ignacio Gallego, doctor en Ciències de la Comunicació i director MIMES, els quals tractaran aspectes com ‘Música més enllà de la indústria musical’ i ‘La immersió professional en la indústria’. A l’octubre passaran pel CCCC Music Lab, Carlos Galán, CEO de Subterfuge Records, sobre indústria independent i Marta Barahona i Paula Ráez, de Gabeiras i Asociados reflexionaran sobre festivals de futur i Agenda 2030.

Sobre festivals i talent emergent parlarà també Nara Pinto, Booker Mad Cool (novembre) i amb relació al ‘podcasting’ i indústria musical, Marta Salicrú, directora de Radio Primera Sound (desembre); sobre emprenedoria en la indústria musical intervindrà, Pau Paredes, productor musical i cofundador de Vanana Records (gener 2022), entre d’altres.

Gravació d’un senzill

Aquesta primera experiència del CCCC Music Lab finalitzarà el pròxim abril de 2022 amb la selecció de dos dels sis talents, per part del jurat de la convocatòria, per a la gravació d’un senzill cada un. La marca de guitarres Gibson, que dona suport també al projecte, farà entrega de dues guitarres per a les i els 2 artistes o bandes guanyadores.