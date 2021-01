El Centre del Carme Cultura Contemporània consolida la seua aposta per una cultura entre el virtual i el presencial

Print This Post

El centre de cultura contemporània ha celebrat 442 activitats durant 2020, un 30 % de les quals virtuals

Durant 2020, el CCCC ha rebut un total de 126.271 visitants i ha incrementat el percentatge de públic jove, que representa el 35,7 %

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha tancat 2020 amb un total de 30 exposicions, 442 activitats i 637 recorreguts acompanyats. El centre d’art valencià ha fet balanç d’un any atípic en què ha consolidat la seua aposta pel desenvolupament d’una cultura híbrida, entre el presencial i el virtual, amb la realització de 135 activitats en línia, el que representa el 30 % del seu programa anual.

El director del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha assenyalat que “aquesta pandèmia ha demostrat que la cultura és essencial per a la vida de les persones. Ens ha obligat a replantejar-nos la manera en què ens relacionem amb la creació artística i les múltiples possibilitats que ofereix l’entorn virtual. Sense deixar de costat el desenvolupament de l’art en viu, el CCCC ha emprés un nou model de treball en què el digital i el presencial poden conviure com a opcions diverses d’un mateix projecte d’agitació cultural”.

Durant els dos mesos en què el CCCC va estar tancat pel confinament, del 13 de març al 18 de maig, es van realitzar més de 80 activitats culturals virtuals dins del programa #CCCCenCasa i #CMCVaCasa, una aposta per portar la cultura fins a les cases en què van destacar accions que es van fer virals com ‘Des de la meua finestra’. Es van realitzar concerts, recitals de poesia, un cicle de cine expressament per al canal de Youtube del Consorci de Museus, ‘Confinats a la comèdia’, un programa educatiu específic #CCCCHabitantEspais, un programa de podcast de contes, #CCCContesaCasa i el CCCC va inaugurar de manera virtual l’exposició ‘Accions quotidianes’ de Maribel Domènech.

Des d’aquest moment, cada una de les mostres del CCCC compta amb el seu corresponent ‘tour’ virtual i les activitats exercides durant el confinament s’han anat ampliant amb noves propostes digitals, així com la retransmissió en directe de gran part de la programació presencial que s’ha desenvolupat, amb els aforaments reduïts, segons les recomanacions sanitàries per la COVID-19.

Un altre dels grans projectes que s’ha dut a terme ha sigut la convocatòria #CMCVaCasa ‘Cultura Online’ per a l’impuls de les arts visuals en els temps de pandèmia, amb la selecció de 100 continguts virtuals que s’han anat compartint a través d’una web i xarxes socials específiques.

En aquest sentit, Pérez Pont ha manifestat que “malgrat les circumstàncies especials generades per la pandèmia, al llarg d’enguany, des del Consorci de Museus hem tirat avant huit noves convocatòries públiques per al desenvolupament d’un total de 153 projectes artístics, amb una inversió de més de mig milió d’euros”.

El suport a la creació artística i als seus creadors ha sigut clau al llarg d’aquests mesos, primer per la crisi generada per la paralització de l’activitat i, posteriorment, per la necessària reducció dels aforaments en els espectacles.

La cultura ha demostrat ser segura, i des del CCCC s’han continuat impulsant festivals de dansa com Russafa Escènica, Dansa València, Bucles o Migrats, cicles de cine com el ‘#CCCCinema de Comèdia Europea’, el cicle ‘Soñadores’ de 10 Sentidos o ‘Mostra la Ploma’; la celebració del Vihsibles Festival i més recentment l’única fira i festival del llibre il·lustrat celebrat a Espanya en 2020, com és Bava Kamo, o el Festival Contamón.

Durant 2020, el CCCC s’ha convertit en una àgora de pensament i reflexió amb la participació de diferents personalitats influents en l’àmbit nacional i internacional com l’expresident de l’Uruguai, José Mujica, l’artista Marina Abramović; els politòlegs Sami Naïr i Cristina Monge, o l’actriu Candela Peña i l’escriptor Bob Pop, entre altres.

Així mateix, des del màster PERMEA, de mediació i educació a través de l’art, i des del mateix programa educatiu desenvolupat pel col·lectiu Arquilecturas, el CCCC ha reflexionat sobre el necessari gir de les institucions culturals des del quantitatiu cap al qualitatiu i el paper de la mediació cultural en la nova realitat, no sols com a interfície de comunicació entre l’art i els públics, sinó com a generadors de nous espais de diàleg i interacció.